Il cambiamento climatico diventa una partita da giocare. Il 15 novembre debutta in esclusiva su Mediaset Infinity RIFT – Il futuro è in gioco, il docu-game firmato da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity che segue talenti e produzioni indipendenti, capace di intrecciare gioco di ruolo e crisi climatica. Prima di arrivare in streaming, il progetto si mostra al pubblico di Lucca Comics & Games.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Come funziona il gioco

La regia è di Claudio Di Biagio, che ha firmato il progetto insieme ad Andrea Gallo. Quattro divulgatori e attivisti si siedono a un tavolo e interpretano gli agenti de Lo Sguardo, una società segreta in grado di attraversare gli squarci che l’impatto umano ha aperto nello spazio e nel tempo. Il loro compito è esplorare il futuro prossimo e tornare con gli strumenti necessari ad affrontare le conseguenze delle nostre scelte. La partita la guida lo stesso Di Biagio, nei panni del master: ogni decisione può cambiare il corso degli eventi spostando la Barra del Respiro, l’indicatore che misura l’equilibrio tra chi nega il problema climatico e un futuro in cui la Natura recupera i propri spazi a danno dell’umanità. L’obiettivo è trovare una strada sostenibile, senza arrivare a nessuno dei due estremi.

Per Di Biagio il punto di partenza è chiaro: il pianeta sta cambiando per causa nostra, il riscaldamento globale è una realtà e l’unica risposta possibile resta adattarsi.

Quattro stagioni, quattro crisi climatiche

La serie conta quattro stagioni da quattro episodi di 30 minuti, ognuna ambientata in un luogo diverso e costruita attorno a una crisi climatica. Si comincia da Venezia, dove l’innalzamento dei mari e la subsidenza mettono a rischio la città e i protagonisti devono confrontarsi con l’ipotesi della sommersione e con nuove soluzioni per gli spazi urbani. Poi la partita si sposta nella foresta amazzonica, minacciata dalla deforestazione, quindi nei nuovi deserti che avanzano, fino a un ghiacciaio, dove ghiacci in ritiro e permafrost che si sciogliono raccontano quanto rapido sia il cambiamento. In ogni scenario ci sono ostacoli da superare, decisioni da prendere e conseguenze da valutare.

Al tavolo troviamo Abicocca, nome con cui è conosciuta Dalia Smeraldi, militante LGBTQIA+ e attivista per i diritti civili; Andrea Grieco, divulgatore e attivista che si occupa di sostenibilità ambientale e umana; Parla Sostenibile, il progetto con cui Silvia Moroni racconta i temi della sostenibilità; e Ggalaska, ovvero Giorgia Pagliuca, divulgatrice scientifica e scrittrice. I ruoli in gioco sono quattro (la Sociologa Ambientale, la Scienziata dello Sviluppo Sostenibile, l’Avvocato Climatico e la Biologa Ambientale) e le competenze diverse diventano gli strumenti per fronteggiare le crisi. Dal confronto tra punti di vista diversi emerge quanto la collaborazione conti davanti a problemi complessi.

Il gioco da tavolo e l’anteprima di Lucca

Il progetto esce dallo schermo. Il gioco di ruolo esiste davvero, con un regolamento completo, un manuale, le schede dei personaggi e un tabellone su cui si muove la Barra del Respiro: l’hanno messo a punto Andrea Chiarvesio e Stefano Moscardini insieme a Di Biagio, con la supervisione tecnica della redazione di GreenMe. Chi segue la serie può quindi cimentarsi nella stessa partita.

Le sessioni si svolgono in una sede ricostruita in studio, tra mappe, documenti e modellini che prendono forma nell’immaginazione di chi gioca e di chi guarda, mentre le animazioni di Federico Cadenazzi mettono in evidenza le reazioni e i passaggi decisivi.

L’anteprima è in programma sabato 31 ottobre alle 11:30 al Cinema Centrale di Lucca: Di Biagio racconterà come funziona il progetto e coinvolgerà il pubblico in una simulazione di partita. Nella stessa cornice Mediaset Infinity porta a Lucca anche una macchina del tempo aperta ai visitatori, con quiz e sfide.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI