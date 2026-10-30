Un nuovo motivo di attrito agita Ballando con le Stelle: stavolta le lamentele non riguardano un giudice, ma la musica che la produzione assegna alle coppie. Eugenio Finardi non ha gradito il brano toccato a lui e alla sua insegnante, soprattutto dopo aver visto quello scelto per Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La stizza nella sala delle stelle

Seguiva dalla sala delle stelle l’esibizione della coppia insieme a Rebecca Gabrielli, quando il cantante ha commentato con evidente stizza la scelta di I Have Nothing di Whitney Houston, il pezzo su cui Muti e La Rocca hanno danzato un valzer viennese. Il paragone con ciò che aspetta a lui è arrivato subito.

Eh… e a noi ci danno quella cagata e questi qui… perché questi devono avere un bel pezzo?

Stando a quanto si è visto, il riferimento era alla musica della sua prossima esibizione. La stizza sarebbe rivolta però alle scelte artistiche della produzione, che secondo Finardi riserva ai ballerini trattamenti diversi, e non ai due concorrenti.

Le rassicurazioni della maestra

L’insegnante di ballo ha provato a calmarlo: lo ha rassicurato sull’esito della loro performance e sul fatto che il brano in arrivo sarà un altro.

Non ti preoccupare, fidati che faremo un successone. Abbiamo preso un’altra musica. Veramente, fidati.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI