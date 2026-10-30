Giovedì 29 ottobre la prima serata televisiva è andata a Rai1: Doc – Nelle tue mani 4 ha ottenuto il 24,7% di share e ha lasciato indietro Canale 5. Nella stessa serata sono andati in onda anche i talk show del giovedì, con Sottile, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Doc 4 stacca la concorrenza

Il quarto capitolo della serie di Rai1 è il programma più visto della serata, con un margine netto su Canale 5, che nella stessa fascia schierava Tutto per la mia famiglia. Il resto del palinsesto resta lontano: Rai2 puntava su Ore 14 Sera, Italia1 sulle Iene, Rai3 su Splendida Cornice. Le reti tematiche proponevano cinema e spettacolo, con The Equalizer 3 su Tv8, Comedy Match sul Nove, The Protégé sul 20 e il live show di X Factor su SkyUno.

Il confronto tra i talk

Il giovedì sera resta l’appuntamento in cui i programmi di approfondimento si misurano nella stessa collocazione oraria. Su Rete4 va in onda Dritto e Rovescio, guidato da Paolo Del Debbio, su La7 tocca a Piazzapulita con Corrado Formigli, e nella stessa fascia si colloca anche il talk condotto da Sottile. Il confronto si rinnova ogni settimana, con tre formule diverse per raccontare l’attualità davanti allo stesso pubblico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI