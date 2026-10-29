Ok! Il Prezzo è Giusto si prepara a tornare su Canale 5 nel preserale delle feste di Natale, con Ilary Blasi al timone. Stando alle indiscrezioni circolate in queste ore, la conduzione del quiz sarebbe affidata a lei, anche se Mediaset non ha ancora ufficializzato né il nome né la data di debutto.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Il ritorno nel preserale di Canale 5

Il gioco storico di casa Mediaset dovrebbe riapparire sugli schermi durante le vacanze natalizie, nella fascia che precede il telegiornale della sera. Per Ilary Blasi sarebbe la prima volta alla guida di un quiz televisivo: l’ultimo precedente risale agli anni di Passaparola, quando il suo ruolo era quello della letterina.

La scelta arriva dopo una stagione complicata per il preserale dell’emittente, dove i titoli affidati a Max Giusti, da The Wall a Caduta Libera, non avrebbero raccolto gli ascolti sperati. Blasi, dal canto suo, è uno dei volti più solidi della rete: quest’anno ha condotto due edizioni del Grande Fratello Vip.

La sfida tra Rai e Mediaset

Il titolo non è mai stato davvero al sicuro. Dopo il buon risultato de La Ruota della Fortuna, nell’estate del 2025 era finito nel mirino della Rai, che secondo le ricostruzioni circolate all’epoca sarebbe persino arrivata a un’intesa con la società di produzione: mancavano soltanto le firme. Quando la trattativa riservata è diventata di pubblico dominio, Pier Silvio Berlusconi avrebbe reagito con durezza, muovendosi per riportare il programma in casa Mediaset e riuscendoci.

Questa ricostruzione resta nel campo delle indiscrezioni, senza conferme ufficiali da nessuna delle parti coinvolte.

L’anatema di Iva Zanicchi

Sembra certo che Iva Zanicchi, che si era candidata pubblicamente alla conduzione, non sia stata presa in considerazione. La cantante, per anni volto storico del programma, ha lanciato il suo avvertimento davanti alle telecamere:

Ricordatevi che se fate questo quiz senza di me, sarà un flop tremendo!

Una battuta che ha poi ribadito in una seconda occasione, parlando con la stampa:

Sì ho saputo che Ok il Prezzo è Giusto torna a casa a Mediaset, me l’hanno detto. Non sono stata ancora interpellata. Se mi vedrete alla conduzione? Secondo me sì, perché questo programma senza di me non esiste, sarebbe illegale, o meglio… un vero flop!

Il nome di Blasi entra così in una storia lunga, che negli anni ha visto alternarsi alla conduzione Gigi Sabani dal 1983 al 1986, la stessa Zanicchi dal 1987 al 1998 e poi ancora nel 2000, Emanuela Folliero nel 1999 e Maria Teresa Ruta nel 2001.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI