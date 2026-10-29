La seconda stagione di The Madison dovrebbe arrivare su Paramount+ all’inizio del 2027, anche se le riprese sono già concluse. Lo hanno indicato Danielle Vasinova ed Elle Chapman. Non c’è ancora una data ufficiale.

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Riprese concluse e attesa fino al 2027

Le prime due stagioni sono state girate una dopo l’altra, anche per venire incontro agli impegni di Kurt Russell. La seconda è quindi pronta da tempo, ma il pubblico dovrà aspettare ancora: secondo Vasinova e Chapman, l’uscita è prevista per l’inizio del prossimo anno. Vasinova ha spiegato che la stagione 2 dovrebbe arrivare più o meno quando partiranno le riprese della terza, già confermata da Paramount+.

Per avere Russell nel gruppo di interpreti, la produzione ha dovuto organizzarsi attorno ai suoi altri impegni, tra cui Monarch: Legacy of Monsters. L’attore tornerà nei panni di Preston anche nella seconda stagione. Al momento una data di debutto ufficiale non c’è: le dichiarazioni del gruppo di interpreti vanno lette come aspettative, e l’annuncio della piattaforma non è ancora arrivato.

Un debutto da record su Paramount+

La serie è arrivata sulla piattaforma il 14 marzo 2026 e ha raccolto 8 milioni di visualizzazioni globali nei primi 10 giorni, il debutto più visto di Taylor Sheridan su Paramount+. Nella settimana di lancio si è piazzata come stagione originale in streaming più vista, e nella prima settimana completa ha quasi raggiunto 1 miliardo di minuti guardati secondo i dati di ascolto.

La prima stagione è composta da sei episodi, distribuiti in due blocchi: i primi tre sono usciti il 14 marzo, gli ultimi tre il 21 marzo. Il rinnovo per la terza stagione è arrivato subito dopo il finale e rafforza il peso della serie nella programmazione di Paramount+.

Una famiglia tra New York e il Montana

Michelle Pfeiffer interpreta Stacy Clyburn, una donna benestante di New York la cui vita cambia dopo una tragedia. Kurt Russell è suo marito Preston. La serie segue la famiglia mentre cerca di affrontare la perdita e un nuovo capitolo esistenziale, lasciando la città per i paesaggi aperti del Montana.

Del gruppo di interpreti fanno parte anche Patrick J. Adams, Elle Chapman, Beau Garrett, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers e Danielle Vasinova. Tutti e sei gli episodi della prima stagione sono disponibili su Paramount+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI