Da venerdì 30 ottobre l’intera saga di Streghe arriva su Pluto Tv, dove si potrà vedere senza pagare nulla. Le sorelle Halliwell tornano così a disposizione di chi le ha seguite anni fa e di chi le incontrerà per la prima volta.

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Come funziona Pluto Tv

La piattaforma che ospita la serie è il servizio FAST di Paramount: una televisione in streaming senza abbonamento né registrazione, che si sostiene soltanto con brevi spot pubblicitari. Si apre da smartphone, tablet, browser e smart tv, e mette a disposizione sia una guida di canali lineari sempre attivi sia un catalogo on demand. Sul canale gratuito dedicato arriveranno tutte le otto stagioni.

Per l’Italia la novità è soprattutto la gratuità: finora la serie era segnalata su piattaforme in abbonamento come Prime Video e Paramount+, mentre da fine mese la visione sarà legale e finanziata dalla pubblicità.

Il Libro delle Ombre e il Potere del Trio

La serie, ideata da Constance M. Burge e prodotta da Aaron Spelling, comincia a San Francisco, nella villa vittoriana di famiglia dove tre sorelle si ritrovano dopo la morte della nonna. In soffitta trovano il “Libro delle Ombre” e, recitando una formula, risvegliano un’eredità soprannaturale: sono le prescelte di un’antica discendenza di streghe buone, chiamate a formare il “Potere del Trio”. Ognuna ha facoltà diverse, dalla telecinesi alla capacità di fermare il tempo fino alle premonizioni, e ogni giorno deve proteggere gli innocenti da demoni e forze dell’oscurità, destreggiandosi tra carriera, drammi familiari e storie d’amore complicate.

Le protagoniste sono interpretate da Shannen Doherty (Prue), Holly Marie Combs (Piper) e Alyssa Milano (Phoebe), a cui dalla quarta stagione si aggiunge Rose McGowan (Paige). Nel cast storico figurano anche Brian Krause (l’angelo bianco Leo Wyatt), Dorian Gregory (l’ispettore Darryl Morris) e Julian McMahon (Cole Turner, alias Belthazor), scomparso lo scorso luglio a 56 anni.

La sigla originale non ci sarà

Chi ricorda la serie se ne accorgerà subito: al posto di “How Soon Is Now?”, la cover dei The Smiths incisa dai Love Spit Love, si sentirà un’altra musica. La ragione sta nei diritti. Alla fine degli anni Novanta, quando la serie andava in onda sul network The WB, i contratti coprivano la trasmissione televisiva tradizionale e al massimo l’home video su VHS o DVD, non lo streaming perpetuo e globale. Rinegoziare le licenze sul master originale e sui versi di Morrissey e Johnny Marr sarebbe costato troppo, così la produzione (CBS/Paramount) ha ripiegato su un brano strumentale composto appositamente per le riedizioni digitali, come già accaduto ad altre serie di quegli anni, “Dawson’s Creek” compreso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI