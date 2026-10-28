Mercoledì 28 ottobre 2026 va in onda su Canale 5, dalle 21.20, la terza e ultima puntata de Il Volo – Uno per tutti, registrata a Palazzo Te, a Mantova. Sul palco tornano Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

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La conduzione dell’ultima serata

Il gran finale è condotto da Gianluca Ginoble insieme a Katia Follesa, ed è il suo debutto alla conduzione in questa edizione: le prime due serate erano state affidate a Piero Barone, in coppia con Amadeus, e a Ignazio Boschetto, insieme a Noemi. Lo show va in onda per tre mercoledì consecutivi, il 14, il 21 e il 28 ottobre, e riprende i concerti registrati dal trio a Palazzo Te il 24, il 26 e il 27 settembre 2026, quindi senza diretta.

Gli ospiti che salgono sul palco

Con i tre tenori si esibiscono Luca Carboni, Fabio Concato, Sarah Toscano e Camilla Ardenzi, insieme ai Blue, band britannica, e a tre musicisti: il soprano Mariam Battistelli, il trombettista Nello Salza e il violinista Alessandro Quarta.

Un finale tra duetti e orchestra

La serata ruota attorno a collaborazioni e performance inedite: i tre tenori duettano con gli ospiti su pagine celebri del repertorio italiano e internazionale, accompagnati da una grande orchestra, e mettono a confronto generazioni e mondi musicali diversi. Il programma nasce da un progetto di Michele Torpedine, è organizzato e prodotto da FriendsTV e ha la regia di Luigi Antonini.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI