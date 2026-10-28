È ufficiale: Prime Video e Amazon MGM Studios hanno scelto gli interpreti di Violet Sorrengail e Xaden Riorson. Saranno Esther McGregor ed Emilio Sakraya i protagonisti della serie televisiva tratta da “Fourth Wing” di Rebecca Yarros. Il primo ciak è atteso per aprile 2027.

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Chi saranno Violet e Xaden

L’annuncio mette fine a mesi di attesa per i lettori della saga, che negli ultimi tempi avevano visto circolare i nomi dei due attori senza una conferma ufficiale. McGregor, vista in We Were Liars e Babygirl, è figlia d’arte: il padre è l’attore scozzese Ewan McGregor. Sakraya, tedesco, arriva da Those About To Die e Warrior Nun e ha appena finito di girare la terza stagione di One Piece, dove interpreta Koza, il capo dell’esercito ribelle. Tra i fan del ciclo di Yarros il suo era da tempo uno dei nomi più gettonati per la parte dello spietato comandante dell’ala dei cavalieri.

Una produzione di peso

Dietro la macchina da presa lavora una squadra che conosce bene il fantasy televisivo. La showrunner e produttrice esecutiva è Meredith Averill, già al lavoro su The Haunting of Hill House, mentre il primo episodio sarà diretto da Lisa Joy, mente di Westworld. Tra i produttori esecutivi figurano anche la stessa Yarros e Michael B. Jordan, con la sua Outlier Society, affiancata da Kilter Films e Premeditated Productions. Amazon MGM Studios ha acquistato i diritti della serie Empyrean nel 2023, il via libera definitivo è arrivato a maggio 2026 e una data di uscita non è ancora stata fissata. La distribuzione è prevista in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori.

Stando a quanto raccontato dall’autrice, la scelta del cast è arrivata dopo una ricerca lunga e condotta su scala mondiale. Peter Friedlander, responsabile della televisione globale di Amazon MGM Studios, ha sottolineato quanto i due personaggi contino per chi ha letto i romanzi e quanto fosse importante trovare interpreti all’altezza.

La storia dietro la saga

La vicenda ruota attorno al collegio militare di Basgiath, dove la madre manda Violet e dove la ragazza si ritrova in competizione con centinaia di candidati pronti a qualsiasi cosa pur di entrare nell’élite del regno di Navarre. Ci sono prove mortali, addestramenti senza sconti, alleanze che cambiano da un giorno all’altro e un’attrazione tanto potente quanto vietata: per restare in vita, Violet dovrà affidarsi soprattutto alla propria intelligenza. Il ciclo, pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer, è previsto in cinque volumi, tre dei quali già arrivati in libreria: Fourth Wing, Iron Flame e Onyx Storm.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI