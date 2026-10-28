Sono finite le riprese di Extraction 3. A comunicarlo è Chris Hemsworth, che su Instagram ha salutato il set con le immagini del suo soggiorno in Thailandia, dove è stata girata l’ultima parte del film.

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Il saluto dal set thailandese

Il post, pubblicato il 28 ottobre 2026, è un carosello di scatti fuori dal set firmati da Evan Paterakis: l’attore appare mentre fa immersioni, pesca, si allena nella boxe e visita i templi con i figli. La lavorazione era iniziata a fine luglio ed è durata circa quattro mesi in tutto, con tappe a Sydney, sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud e in alcune località europee, prima del trasferimento in Thailandia. Netflix e AGBO, la casa di produzione dei fratelli Russo, non hanno però diffuso un annuncio formale di chiusura del set, come era invece accaduto a marzo per lo spin-off coreano Tygo.

Dietro la macchina da presa torna Sam Hargrave, alla terza regia consecutiva, mentre la sceneggiatura è firmata da David Weil e da Joe Russo, che figura anche tra i produttori. Il terzo capitolo dovrà raccogliere l’eredità di Extraction 2, apprezzato dalla critica soprattutto per le sequenze d’azione, e l’idea è di riproporre su scala ancora più ampia i lunghi piani sequenza che hanno caratterizzato la serie.

Chi torna nel cast di Tyler Rake 3

Hemsworth riprende i panni di Tyler Rake, ex militare delle forze speciali australiane diventato mercenario per operazioni segrete. Con lui ritroveremo Golshifteh Farahani, di nuovo Nik Khan, compagna di missioni e figura centrale dei primi due capitoli, e Idris Elba nei panni di Alcott, personaggio entrato nella storia con Extraction 2.

Tra i nuovi arrivi spicca Don Lee, che interpreterà Tygo, un mercenario con un passato da bambino soldato. Fanno parte del cast anche Joe Taslim, Chi Lewis-Parry, Siena Agudong e Pierce Brosnan. Sulla trama resta il riserbo: non sono stati anticipati dettagli ufficiali sulla missione che attende il protagonista.

Un universo action in espansione

Netflix non ha ancora annunciato nessuna data d’uscita, ma la fine delle riprese è un passaggio importante verso il debutto sulla piattaforma. La storia dovrebbe ripartire dalle conseguenze di Extraction 2 e affidare al mercenario una nuova e pericolosa missione.

Il progetto punta ad allargare il proprio universo narrativo con Tygo, spin-off sudcoreano interpretato da Don Lee e diretto da Lee Sang-yong, con una sceneggiatura di Cha Woo-jin: il film è attualmente in post-produzione e non ha ancora una data di distribuzione. Resta da capire se arriverà prima lo spin-off o il terzo capitolo con Hemsworth.

Extraction 3 era stato annunciato al TUDUM nel giugno 2023, pochi giorni dopo l’uscita di Extraction 2. Gli impegni di Hemsworth, tra cui Avengers: Doomsday, hanno più volte spostato l’inizio delle riprese e rimandato il ritorno di Tyler Rake sul set.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI