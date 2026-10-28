Il tenore Andrea Bocelli ha risposto con ironia e comprensione alle critiche che nei giorni scorsi hanno colpito Alessandro Roncaccia, concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5, finito al centro di una polemica per una battuta sulla cecità del cantante.

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La battuta nella casa

L’episodio risale a qualche giorno fa, dentro la casa più spiata d’Italia. Mentre si divertiva con Guendalina Tavassi, Roncaccia si è lasciato scappare una frase riferita alla vista del maestro: «Questa la prendeva anche Bocelli». Nel contesto del gioco l’intenzione era evidentemente un’altra, cioè sottolineare quanto quel gesto fosse facile da compiere. Una volta uscita dalla Casa, però, la battuta ha cambiato di segno. Sui social molti l’hanno giudicata fuori luogo e offensiva, mentre altri hanno invitato a contestualizzare, evitando di trasformare un commento estemporaneo in un caso disciplinare.

La replica del tenore

I toni più accesi li ha smorzati lo stesso Bocelli, che ha raccontato di aver saputo della frase senza viverla con particolare risentimento. Il maestro ha commentato così:

Sono venuto a conoscenza della battuta e devo dire che mi ha fatto sorridere. Si può considerare, tutt’al più, una piccola caduta di stile, ma sono leggerezze che possono capitare a chiunque. Ringrazio di cuore le persone che hanno voluto prendere le mie difese e vorrei chiedere a tutti di lasciar cadere la questione. Mi dispiacerebbe se questo episodio finisse per danneggiare chi ha pronunciato quelle parole. Credo che ciascuno di noi debba ricordare quante volte ha avuto bisogno dell’indulgenza degli altri. È una generosità che possiamo ricambiare ogni giorno, cominciando proprio dalle piccole cose.

Le sue parole prendono le distanze dai toni accesi della polemica online e portano l’attenzione dalla presunta offesa alla reazione collettiva che ne è seguita. È un pensiero che riguarda tutti noi, e somiglia molto all’invito di chi, in questi giorni, ha chiesto di non trasformare una battuta in un caso.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI