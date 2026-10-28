La prima serata di martedì 27 ottobre 2026 vede Rai1 al primo posto: Tutto l’amore che resta ha totalizzato 2.773.000 spettatori con il 16,31% di share, mentre su Canale 5 Zelig 30 si è fermato a 1.858.000 spettatori e al 16,84% di share.

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La fiction di Rai1 chiude davanti a Zelig 30

Entrambe le reti proponevano un appuntamento speciale. Su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata della fiction interpretata da Raoul Bova e Giulia Bevilacqua, su Canale 5 il gran finale dello show comico con Michelle Hunziker, Ale e Franz. Per numero di telespettatori vince la rete ammiraglia, mentre Canale 5 incassa lo share più alto dell’intera serata, 16,84% contro il 16,31% della fiction.

Il terzo posto di DiMartedì e le altre reti

Dietro le due reti principali, DiMartedì su La7 ha raccolto 1.674.000 spettatori con l’11,54% di share, terzo dato della serata. Su Italia 1 Io sono nessuno si è fermato a 1.098.000 spettatori (6,46%). Su Rete 4 Verità nascoste ha attirato 1.032.000 spettatori con il 9,07% di share: la trasmissione di Milo Infante ha dedicato la puntata anche al delitto di Garlasco.

X Factor, Formidabile! e gli ascolti delle altre reti

Le restanti emittenti seguono più distanziate. Su Tv8 X Factor ha ottenuto 597.000 spettatori (4,94%), su Rai2 Formidabile!, condotto da Elenoire Casalegno, 500.000 (3,43%). In coda ci sono Filorosso su Rai3, con Antonino Monteleone e Adele Grossi, fermo a 255.000 spettatori e al 2,07% di share, e il film Merry Christmas in love su Nove, visto da 228.000 spettatori (1,62%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI