Le puntate di Tutto per la mia famiglia in onda su Canale 5 dal 2 al 7 novembre ripartono dalle conseguenze della sparatoria che ha ferito Asiye, mentre Suzan finisce al centro di un’indagine per la morte di Resul. Nei giorni successivi gli Eren affrontano l’ospedale, un segreto che torna a galla e la rottura definitiva tra Akif e Nebahat.

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Asiye fuori pericolo e Suzan nei guai

Nella puntata di lunedì 2 novembre un proiettile destinato a Omer raggiunge Asiye. In ospedale la famiglia Eren passa ore di grande tensione, finché arriva la notizia che la ragazza è uscita dal pericolo. Omer si sente responsabile di quanto è accaduto e teme di aver deluso le sorelle, mentre Doruk gli rinfaccia di aver messo tutti a rischio e dà il via a un nuovo litigio.

La morte di Resul sconvolge Ayla e Berk. La polizia trova Suzan a casa dell’uomo, accanto al corpo senza vita e con le mani sporche di sangue, e la porta in centrale come principale sospettata. Akif la raggiunge e cerca di tranquillizzarla, promettendole l’intervento del proprio avvocato.

La serie va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:00 e il sabato alle 14:30, con un appuntamento in prima serata anche il giovedì. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity.

La chiavetta del video su Veli e il divorzio

Il 3 novembre Akif continua a occuparsi della posizione di Suzan e cerca di proteggerla dalle conseguenze dell’indagine. Nel frattempo scopre che il filmato compromettente sulla morte di Veli è stato salvato di nuovo su una chiavetta, finita per vie inspiegabili nelle mani di Resul. Nebahat gli fa capire che l’oggetto appartiene a Kaan, e Akif decide di affrontare il ragazzo.

Messo alle strette, il giorno dopo Kaan ammette di aver ricevuto la chiavetta da Omer. La rivelazione apre interrogativi sul ruolo dello stesso Omer nella vicenda del video. Intanto gli Eren provano a lasciarsi alle spalle lo spavento per il ferimento di Asiye, mentre il dolore per la perdita di Resul continua a pesare su Ayla e Berk.

Il 5 novembre Akif dice chiaramente a Nebahat che non la ama più e che vuole divorziare il prima possibile. La donna, che dopo la vicenda di Resul sperava ancora in un riavvicinamento, ne esce profondamente ferita. Suzan viene poi scagionata, mentre Ayla e Berk fanno i conti con la perdita di Resul: il ragazzo passa le giornate rinchiuso in camera, apatico e incapace di reagire, e Nebahat si reca da Ayla per starle vicina e controllare che il caso sia stato archiviato.

Sul fronte sentimentale Omer ufficializza la relazione con Susen e anche Asiye e Doruk tornano insieme. Costretti a lavorare fianco a fianco a un progetto per la radio, i due ne approfittano per chiarirsi e Doruk prova a farsi perdonare. Più tardi, nella sala radio, Asiye si sfoga con Aybike sulla rabbia che prova verso il fratello, ma apre per sbaglio il microfono: le sue parole vengono ascoltate da tutta la scuola e arrivano anche a Omer. Umiliato dalle prese in giro di Tolga, il ragazzo si allontana sconvolto.

Nuovi equilibri e la vendetta di Nebahat

Il 6 novembre Akif, ormai divorziato, porta a Suzan i documenti che attestano la sua libertà. A scuola Tolga sabota la verifica di Doruk, ma Kaan lo smaschera; per vendetta Tolga lo caccia di casa e lo lascia di nuovo senza un tetto. Doruk, grato per la difesa, gli propone di trasferirsi da lui, e Nebahat accetta di accoglierlo.

Intanto Sengul, gelosa di Gonul e decisa a riportare Orhan a casa, si rivolge a Hilmiye: il piano delle due convince Yilmaz, il proprietario della panetteria, a non lasciare più a Orhan la possibilità di passare la notte nel locale. Susen, gelosa delle ripetizioni che Omer dà a Dora, si unisce a loro per non lasciarlo solo e, rimasta sola con lui, si ritrova a ripensare all’incidente di Kadir dopo un discorso sulla fiducia. Nello stesso tempo Suzan sta provando abiti da sposa quando Harika pubblica una storia sui social. Nebahat, che tiene d’occhio la ragazza con un profilo falso, se ne accorge e si precipita furiosa nella boutique insieme ad Ayla.

Il 7 novembre Doruk passa una giornata speciale con Kaan, cementando il nuovo legame. Orhan cerca ancora un alloggio a buon mercato, ma Gonul gli offre un posto dove dormire sopra il ristorante, così resta vicino alla panetteria. A scuola la professoressa Filiz assegna alla classe un compito singolare: raccontare in forma anonima un segreto mai confessato, per liberarsene. Kaan va in ansia perché teme che Susen racconti la verità sulla morte di Kadir, e prova a convincerla a tacere, consapevole di quello che una confessione significherebbe per tutti.

Nebahat, sconvolta dal comportamento di Akif dopo il divorzio, decide di vendicarsi e corre dagli Eren per dire che è stato lui a causare la morte di Veli. Kaan avvisa Akif prima che la situazione degeneri.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI