Lunedì 2 novembre Rai 1 trasmette l’ultima serata della terza stagione de I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere. I due episodi chiudono la caccia al serial killer e lasciano aperta la partita con l’ex marito della protagonista. L’appuntamento è alle 21.50.

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La fuga, il casolare e il messaggio per Teresa

Il settimo episodio parte con la fuga del killer, che si allontana nella campagna con una pistola rubata. Teresa è la prima a raggiungere il casolare dove l’uomo si è medicato e lì trova un messaggio che parla di lei, senza riuscire ancora a capirne il senso. Intanto la squadra mobile ricostruisce l’infanzia del fuggitivo: da bambino aveva una deformità fisica, poi corretta con un intervento chirurgico, la stessa che riproduce sui corpi delle persone che uccide. Gli investigatori individuano un casale abbandonato, utilizzato come base e laboratorio. All’interno ci sono disegni che replicano la posizione delle vittime, e a quel punto Teresa comprende quale sia la natura del legame con il serial killer.

Aquileia, il mosaico e il confronto con il killer

Nell’ottavo episodio la soluzione arriva da un dettaglio inatteso: il rapporto tra l’assassino e il mosaico paleocristiano conservato nella basilica di Aquileia. Studiando il simbolismo dei rituali, Teresa individua il luogo scelto per l’ultimo omicidio e affronta l’uomo faccia a faccia. Nel confronto riaffiora il vincolo segreto che li unisce, nato in una notte lontana.

A quel punto il caso può dirsi risolto. Per la profiler però non è finita: secondo lei l’ex marito ha ancora delle pendenze da sistemare con la giustizia.

Sebastiano, il cast e il futuro della serie

Nell’indagine è coinvolto anche Sebastiano, interpretato da Maurizio Donadoni: l’uomo che in passato aveva quasi ucciso Teresa è ricomparso a Udine con la nuova compagna, dopo aver ricevuto una serie di minacce. La profiler, del resto, non lavorava a un caso da cinque mesi, cioè da quando si era conclusa la vicenda della Ninfa Dormiente.

Accanto a Elena Sofia Ricci, nei panni della protagonista, recitano Giuseppe Spata e Gianluca Gobbi, rispettivamente gli ispettori Massimo Marini e Giacomo Parisi. La stagione, diretta da Kiko Rosati e tratta dal romanzo omonimo di Ilaria Tuti, conta otto episodi divisi in quattro prime serate. Al momento non risulta annunciata una quarta stagione, anche se il finale lascia aperta la pista legata all’ex marito.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI