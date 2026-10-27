A pochi giorni da Halloween, HBO ha messo in sviluppo una miniserie che riporta sullo schermo The Birds, il classico di Alfred Hitchcock tratto dal racconto di Daphne du Maurier. Sarà Sarah Snook, già premiata con l’Emmy per Succession, a interpretarla e a produrla come produttrice esecutiva. Il progetto è ancora in fase di sviluppo e non ha una data di uscita.

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Una magistrata in una città sotto assedio

Myra Massey, il personaggio affidato a Snook, è diversa dalla Melanie Daniels del film: è una magistrata itinerante che torna nella remota città natale in Alaska con la figlia piccola, reduce da una dura battaglia per l’affidamento. Deve seguire quella che sembra un’udienza di routine su una presunta morte, ma trova il corpo crivellato di proiettili della sua amica d’infanzia. Costretta a lasciare il ruolo di giudice per risolvere il mistero, si ritrova di fronte a un assassino ancora in libertà e a una natura che si rivolta: gli uccelli del posto sferrano attacchi misteriosi, forse soprannaturali, legati al crimine in modo inspiegabile. Myra deve proteggere la figlia e fare luce su una vicenda che travolge l’intera comunità.

Sarah Snook, da Succession a Myra Massey

Per Snook è un nuovo ruolo da protagonista dopo il successo in Succession, che le è valso l’Emmy. Oltre a recitare, l’attrice sarà tra i produttori esecutivi insieme a Tom Spezialy e David Heyman. Spezialy, già dietro le quinte di Watchmen e The Leftovers per HBO, ha scritto il pilot. Heyman, nome noto per Harry Potter, lavora anche alla prossima serie HBO dedicata alla saga. Completano il gruppo Danny Samit per Heyday Television e Jennifer Gabler Rawlings di Omni Artists. Nel curriculum di Snook ci sono anche un Tony per The Picture of Dorian Gray e un AACTA 2025 per Memoir of a Snail.

Una produzione che arriva da lontano

Dietro la miniserie ci sono Universal International Studios e Heyday Television, che hanno proposto il progetto a diversi acquirenti prima che arrivasse a HBO. Universal Global Television sarà co-studio con HBO, mentre i diritti sul titolo appartengono insieme a Universal Pictures, che ha prodotto il film del 1963, e alla tenuta di du Maurier. Il progetto è in sviluppo da più di un anno e ha alle spalle tentativi precedenti: nel 2007 era stato annunciato un remake cinematografico con Naomi Watts e Martin Campbell alla regia, nel 2017 una serie per la televisione britannica scritta da Conor McPherson. Nessuno dei due è andato in porto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI