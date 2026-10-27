L’universo One Chicago torna in Italia. Le nuove stagioni di Chicago Med, Chicago Fire e Chicago P.D. arrivano in prima visione assoluta su Sky Serie e in streaming su NOW da mercoledì 2 dicembre, in prima serata.

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La maratona del mercoledì sera

Il formato è quello del One Chicago Night: le tre serie condividono la stessa serata, con un solo episodio a settimana per ciascun titolo. L’appuntamento è ogni mercoledì alle 21:15 per otto settimane, fino al 20 gennaio, per un primo blocco di otto episodi da 60 minuti per serie.

Chicago Med apre la serata, Chicago Fire segue intorno alle 22:00 e verso le 22:50 chiude Chicago P.D., che porta in scena gli uomini e le donne dell’Intelligence. Le nuove stagioni sono partite negli Stati Uniti il 7 ottobre, perciò il pubblico italiano vede gli episodi con circa due mesi di ritardo rispetto alla messa in onda americana.

Cosa aspettarsi dalle nuove stagioni

Nelle corsie del Gaffney Chicago Medical Center, la dodicesima stagione di Chicago Med mette alla prova l’équipe medica con casi clinici al limite dell’impossibile e drammi personali intricati, accanto ai volti storici del franchise.

La quindicesima di Chicago Fire porta l’attenzione sulla Caserma 51 e sui suoi vigili del fuoco, tra salvataggi spettacolari e colpi di scena sentimentali destinati a cambiare gli equilibri del dipartimento, fra nuovi ingressi e uscite dolorose.

La quattordicesima stagione di Chicago P.D. chiude la serata, con le strade di Chicago come teatro di indagini serrate e di scelte morali sempre più complesse per la squadra guidata dal sergente Hank Voight.

Gli addii e i nuovi volti

Nei primi episodi della quindicesima stagione di Chicago Fire escono di scena Dom Pascal, interpretato da Dermot Mulroney, e Joe Cruz, il personaggio di Joe Miñoso. Entrano invece nel cast Da’Vinchi e Matthew Daddario. In Chicago P.D. LaRoyce Hawkins ha girato le sue ultime scene nei panni di Kevin Atwater, mentre in Chicago Med si registra l’assenza temporanea di Caitlin Lenox.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI