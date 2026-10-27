Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 il clima è tutt’altro che disteso e le tensioni ruotano intorno a Valeria Marini. Tre coinquiline, Marina La Rosa, Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, le rivolgono critiche senza risparmiarla.

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Le critiche delle coinquiline

Le concorrenti più navigate della casa danno un giudizio netto: la Marini viene descritta come capricciosa, diva ed egocentrica. Per qualcuna è un’opportunista, per qualcun’altra il problema è semplicemente il suo modo di stare in gioco, soprattutto quando chiede scusa. Secondo loro le scuse arrivano soltanto per evitare offese e nomination, e non da un reale pentimento. Negli ultimi giorni anche Marina La Rosa e Carmen Di Pietro hanno cambiato parere sulla showgirl.

La lite per le pulizie e i 35 milioni di visualizzazioni

Buona parte delle tensioni nasce da un litigio con Guendalina Tavassi legato alla pulizia degli ambienti. Nel confronto finiscono anche i numeri che la Marini rivendica con orgoglio, pronunciati mentre si trovava al confessionale:

«A Guendalina non le è andato giù che ho fatto 35 milioni di visualizzazione, ma nella vita cosa ha fatto?»

La Tavassi ha replicato ricordando il suo palmares da concorrente dei reality show. Il meccanismo della puntata ha poi portato Valeria Marini al confessionale, mentre Marina, Carmen e Guendalina rispondevano dalla Mistery.

Il televoto e la candidatura all’eliminazione

La puntata di ieri, 26 ottobre, ha aggiunto un nuovo capitolo alla vicenda. Al televoto c’erano Alessandro Roncaccia, Alex Belli, Marina La Rosa e Valeria Marini, con il meno votato candidato all’eliminazione. Per primo si è salvato Roncaccia, poi sono usciti dalla zona a rischio anche Alex e Marina. La meno votata è risultata proprio la Marini, che diventa così la prima candidata all’eliminazione di venerdì.

Dalla sua postazione, Marina La Rosa ha detto alla showgirl che è emersa la sua parte aggressiva, prima con un ragazzino e poi con Giulia, in uno show fatto male. Ne ha tracciato il ritratto di una bambina capricciosa che si fa sentire soprattutto quando non è la protagonista assoluta, una bimba di sei anni nel corpo di una donna. Valeria Marini, dal canto suo, ha replicato in diretta che a stabilire se resterà sarà il pubblico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI