È disponibile da oggi, martedì 27 ottobre, su Netflix The One About Matthew Perry, la docuserie in tre episodi dedicata all’attore scomparso tre anni fa. La regia è di Mary Robertson, che ha raccolto le testimonianze di chi gli è stato accanto e di chi ha affrontato la dipendenza insieme a lui.

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Le voci che raccontano Perry

La testimonianza più intima è quella della sorella, Mia Perry Bowick, che ha scelto di partecipare per mostrare chi fosse Matthew lontano dalle telecamere. Ha raccontato di aver avuto bisogno di tempo prima di sentirsi pronta a condividere quei ricordi e a spiegare com’è stato volergli bene dentro la complessità della sua vita: vederlo come una persona intera, non soltanto come Chandler e non soltanto come qualcuno che conviveva con la dipendenza.

Il progetto era partito prima della morte di Perry. Robertson aveva letto il memoir Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing nel 2022 e ne aveva intuito il potenziale. Ha poi fondato la casa di produzione Maxine Productions e ha inviato una nuova ondata di lettere ad amici e familiari, finché non è arrivata la risposta di Mia.

Nel documentario parlano anche Jeff Strauss, autore e produttore della prima stagione di Friends, e Warren Littlefield, ex presidente di NBC Entertainment, che diede il via libera al pilot. Ci sono poi due amici di lunga data, David Pressman e Roger Castillo, che non avevano mai raccontato la loro amicizia davanti a una telecamera, insieme a fotografie di famiglia e filmati inediti.

Il cast di Friends ha detto no

Chi sperava di rivedere i colleghi della serie dovrà rinunciarci. Mary Robertson ha confermato di aver contattato gli attori e di aver ricevuto un rifiuto: tra chi ha detto no ci sono Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Sappiamo che il cast di Friends era molto legato a Matthew nella vita reale, e sono in lutto.

La regista ha aggiunto che il film vuole anche offrire conforto e intrattenimento, perché aiutare le persone passa pure da qui.

La dipendenza, i conti e l’impegno

La docuserie ripercorre la carriera di Perry e il suo lungo rapporto con le droghe, compresi i tentativi di disintossicazione che, stando al racconto della serie, gli sono costati più di 7 milioni di dollari.

Nel trailer la voce fuori campo dell’attore racconta di aver pregato Dio perché lo rendesse famoso e aggiunge che con la fama è arrivata anche l’altra parte, quella che, dice, Dio “non ha dimenticato”.

Perry ha sempre parlato apertamente della propria dipendenza e si è speso per chi cercava di uscirne: nel 2013 ha ricevuto alla Casa Bianca il premio Champion of Recovery e ha contribuito a fondare una struttura residenziale per uomini in recupero. È morto il 28 ottobre 2023, a 54 anni, nella sua casa di Los Angeles. Dopo la sua scomparsa è nata la Matthew Perry Foundation, che porta avanti quel lavoro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI