Massimo Ghini è il primo concorrente eliminato della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle, ma a far discutere è stato soprattutto il commento lasciato cadere subito dopo l’uscita di scena. Il settantaduenne attore romano ha fatto capire che, secondo lui, l’esito della serata non è stato casuale.

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Lo sfogo dietro le quinte

In pista, Ghini e la maestra Valentina Fiorini hanno portato una samba da appena 18 punti, il totale più basso della puntata: i cinque giurati hanno assegnato 5, 5, 3, 5 e 0. L’ultimo posto in classifica era già un’abitudine nelle settimane precedenti. Allo spareggio con Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina la coppia si è fermata al 14% delle preferenze, contro l’86% raccolto dai rivali. Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno scelto di non spendere la wild card per rimetterlo in gioco, e l’attore è rimasto a bocca aperta e ha fatto un gesto con la mano, quasi a cercare conferma di un’uscita ormai certa.

Poco dopo, avvicinato dietro le quinte, Ghini ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni. Ha augurato buon lavoro al cronista che lo aveva raggiunto, poi ha aggiunto una frase rimasta sospesa:

“No, lasciatemi in pace per favore. Buon lavoro. È stato fatto apposta per cui…”

L’accusa è vaga, senza destinatario, e lascia aperte più letture: il riferimento potrebbe essere alle votazioni giudicate poco generose, di cui l’attore si è lamentato più volte nel corso della gara. Il verdetto ha natura provvisoria e rinvia la coppia al ripescaggio.

Le reazioni di chi era in studio

A commentare il servizio è stata Caterina Balivo, che ha detto senza giri di parole quanto la reazione dell’attore fosse sopra le righe: nel programma ci sono state scintille, ha osservato, ma questa volta si è trattato di una vera esplosione, tanto più che Ghini non aveva alcuna intenzione di farsi intervistare perché era dispiaciuto.

Più spiazzata Catena Fiorello, che insieme a Corinne Cléry non ha capito fino in fondo il senso di quelle parole, e lo ha detto apertamente:

“Io e Corinne Cléry non abbiamo capito bene. Perché ha detto che è stato fatto apposta”

La conduttrice, dal canto suo, ha preferito non gettare benzina sul fuoco di uno sfogo arrivato in piena notte, subito dopo l’eliminazione.

La posizione di Milly Carlucci

Come accade in ogni edizione, la presentatrice ha rimandato il più possibile il primo ballottaggio, per mantenere il cast al completo almeno per le prime quattro puntate, ma alla fine ha prevalso il ritmo della competizione. Intervistata da Domenico Marocchi, Milly Carlucci ha spiegato che il dispiacere non cancella le regole del programma:

“Abbiamo il primo eliminato perché questo purtroppo è un torneo a eliminazione. Siamo arrivati fino alla quarta senza fare nessuna eliminazione, ma poi inevitabilmente bisogna pian piano perdere qualcuno per strada e dispiace sempre da morire. A me dispiace veramente, ma io sono la mamma di tutti, quindi li vorrei tenere tutti con me”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI