Mediaset Infinity torna al Lucca Comics & Games 2026 con due appuntamenti al Cinema Centrale, entrambi in calendario sabato 31 ottobre. Questa edizione ha qualcosa di particolare: la manifestazione compie sessant’anni e si tiene dal 28 ottobre al 1° novembre sotto il tema Legacy, portando anche stavolta in città il meglio di fumetto, gioco e cultura pop.

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Rift, un gioco di ruolo per convivere con il clima

Si comincia alle 11.30 con la presentazione di RIFT – Il futuro è in gioco, il docu-game diretto da Claudio Di Biagio e scritto insieme ad Andrea Gallo. Lo produce Infinity LAB, il laboratorio di Mediaset Infinity che si occupa stabilmente di talenti e produzioni indipendenti e da cui sono passati, negli ultimi mesi, Effetto Domino, presentato al Giffoni Film Festival, e Mai Più – Donne oltre la violenza, arrivato alla Mostra di Venezia. A Lucca l’anteprima è assoluta; il progetto sarà poi disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity dal 15 novembre.

La premessa è semplice e spiazzante: il clima che cambia è una condizione con cui dobbiamo imparare a convivere, e nessun avversario da sconfiggere. Quattro tra divulgatori e attivisti si siedono quindi intorno a un tavolo e interpretano gli agenti de Lo Sguardo, una società segreta capace di attraversare le fratture che l’impatto umano sul pianeta ha aperto nello spazio e nel tempo. In ogni episodio li aspettano quattro grandi crisi climatiche, con scenari costruiti su modelli e dati scientifici reali. Quello che si gioca è la qualità del futuro che i personaggi riportano nel presente, e la loro sopravvivenza resta fuori dalla posta. L’esito dipende dalle scelte e dai tiri di dado, e l’obiettivo è mantenersi al centro della “Barra del respiro”, l’indicatore di equilibrio che sta a metà strada tra il negare il problema e una natura che si riprende ciò che le appartiene, cancellandoci. Il master è lo stesso Di Biagio, che apre gli scenari e conduce la partita.

«Il mondo sta cambiando a causa nostra, il cambiamento climatico è reale e noi non possiamo far altro che adattarci. Non è la fine, è solo una quest diversa da quella che ci aspettavamo. E allora giochiamo. Rift è questo, per me».

Durante l’anteprima Di Biagio spiegherà come funziona RIFT, che è a tutti gli effetti un gioco da tavolo, e coinvolgerà chi è in sala in una simulazione di partita.

One Piece, due episodi doppiati in anteprima

Nel pomeriggio, alle 15 e sempre al Cinema Centrale, c’è l’anteprima di due episodi inediti doppiati in italiano di One Piece – Saga del Paese di Wa, prodotti da Toei Animation. Sul grande schermo, insieme ad altri appassionati, si vedranno gli episodi che andranno in onda lunedì 2 novembre in prima serata su Italia 2, dove la serie è trasmessa ogni lunedì, e che saranno disponibili su Mediaset Infinity, con lo stesso appuntamento settimanale anche in streaming. Chi partecipa alla proiezione riceverà in omaggio una versione del celebre cappello di paglia di Luffy. Al festival, inoltre, il Baluardo Santa Maria ospita un padiglione rinnovato dedicato alla saga di Elbaph.

La macchina del tempo per giocare con la storia della tv

A chi resta a Lucca per tutta la durata della manifestazione è dedicata anche un’attivazione speciale: una “macchina del tempo” che al suo interno nasconde un tavolo da gioco aperto a tutti. Si sfida a colpi di quiz, mettendo alla prova la memoria sui programmi che hanno segnato la storia della televisione italiana e sui grandi classici del cinema di culto, per celebrare l’eredità della tv giocandoci sopra.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI