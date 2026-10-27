HBO ha scelto gli interpreti dei genitori di Harry Potter per la sua serie: Jasper Talbot e Hannah Chinn saranno James e Lily Potter. Nel cast entra anche Harry Gilby, nel ruolo di Charlie Weasley.

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Chi interpreta James e Lily Potter

Nel primo romanzo Voldemort uccide i genitori di Harry quando il bambino è ancora in fasce. Lily si sacrifica per proteggerlo e il suo gesto crea una barriera d’amore: la maledizione scagliata contro la famiglia rimbalza su Harry e colpisce il mago oscuro, che resta senza corpo e con i poteri ridotti al minimo. Al piccolo rimane una cicatrice a forma di fulmine sulla fronte, il segno di quella notte.

Nei film tratti dai libri di J.K. Rowling James e Lily comparivano poco, tra flashback, fotografie e apparizioni magiche, e non sappiamo ancora quanto spazio avranno nella serie. Restano però centrali nel cammino di Harry: è nello Specchio delle Brame, per esempio, che il ragazzo rivede i genitori, in un passaggio che pesa nello scontro con Voldemort. Talbot si è fatto conoscere con Broadchurch, Chinn con Domina.

Charlie Weasley, assente nei film

Charlie è il secondo dei figli di Molly e Arthur Weasley, arrivato dopo Bill; tra i suoi fratelli ci sono Percy, Fred, George, Ron e Ginny. Nei libri è una presenza marginale e nel cinema non si è mai visto, quindi su questo fronte la serie prende una strada diversa rispetto alla saga cinematografica. Gilby, che lo interpreterà, ha alle spalle Tolkien e The Last Kingdom.

Il debutto a Natale e la seconda stagione

La prima stagione si intitola Harry Potter and the Philosopher’s Stone e arriva su HBO il 25 dicembre. Harry ha il volto di Dominic McLaughlin, affiancato da Arabella Stanton (Hermione Granger), Alastair Stout (Ron Weasley), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Rory Wilmot (Neville Longbottom), Lox Pratt (Draco Malfoy) e Katherine Parkinson (Molly Weasley).

HBO ha ordinato in anticipo la seconda stagione, tratta da Harry Potter e la Camera dei Segreti: la lavorazione è già partita ai Leavesden Studios, vicino a Londra. Francesca Gardiner scrive e produce la serie, mentre Mark Mylod firma la regia di diversi episodi e la produzione esecutiva con J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts, David Heyman, Laura Neal e Jon Brown, per Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI