La terza stagione di “Georgie & Mandy’s First Marriage” arriva in Italia su HBO Max da martedì 27 ottobre. Lo spin-off di “Young Sheldon” torna con un episodio inedito a settimana, ogni martedì.

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Il cast e il debutto sulla piattaforma

Le dinamiche familiari texane che hanno conquistato il pubblico di “Young Sheldon” ripartono con gli stessi interpreti. I due protagonisti sono Montana Jordan, che interpreta Georgie Cooper, ed Emily Osment, che è Mandy McAllister. Con loro tornano Rachel Bay Jones e Will Sasso, cioè Audrey e Jim McAllister, i genitori di Mandy, poi Dougie Baldwin, che interpreta il fratello Connor, e Jessie Prez, nel ruolo di Ruben, il collega di Georgie.

Le tensioni del primo episodio

La comedy continua a seguire da vicino la vita della giovane coppia, alle prese con una famiglia da far crescere tra le difficoltà dell’età adulta, il mestiere di genitori e gli imprevisti del matrimonio. Già l’esordio di stagione scalda gli animi: durante un litigio acceso tra Georgie e Mary, Mandy e il resto della famiglia scelgono di schierarsi contro di lui, e in casa l’atmosfera si fa rovente. Le acque le rimescola Connor che, cacciatosi in un brutto guaio, decide di rivolgersi proprio a Georgie, e in gran segreto, per farsi aiutare a uscirne.

Il calendario delle puntate

La stagione conta ventidue episodi. Negli Stati Uniti la prima visione assoluta è andata in onda sulla CBS a partire dall’8 ottobre 2026. Il primo appuntamento italiano, fissato per il 27 ottobre, s’intitola “Feminine Wiles and Some Tire Thing in Lubbock” e tra i volti presenta anche Zoe Perry (Mary Cooper), Randy Oglesby (il giudice Lipner) e Kara Arena (Chloe Costa). Il 3 novembre tocca a “A Serious Journalist and Your Brain on Drugs”, il 10 novembre a “A Germ Factory and a Good Mother”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI