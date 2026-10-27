Prime Video porta avanti il viaggio horror di Carrie: la serie ideata da Mike Flanagan avrà una seconda stagione. L’annuncio è stato dato il 23 ottobre 2026, poco più di due settimane dopo il debutto della prima stagione, uscita il 7 ottobre con otto episodi.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un debutto record e un rinnovo rapido

Tutti gli otto episodi sono usciti insieme il 7 ottobre e hanno portato la serie in cima alle classifiche in oltre 105 Paesi. Negli Stati Uniti, nella settimana tra il 5 e l’11 ottobre, ha totalizzato 1,26 miliardi di minuti visualizzati e ha conquistato il primo posto nella classifica Nielsen. Prime Video non rende pubblici i dati di visione, ma il risultato internazionale ha fatto del rinnovo una scelta quasi naturale.

Secondo Peter Friedlander, responsabile della televisione globale di Amazon MGM Studios, il segreto sta nella doppia capacità di attrarre chi segue Stephen King da decenni e un pubblico nuovo, con un seguito particolarmente forte tra le spettatrici. Flanagan, da parte sua, ha spiegato di aver immaginato una storia che non si esaurisce con il ballo di fine anno.

Una storia che supera il romanzo

La serie rilegge in chiave contemporanea il romanzo d’esordio di Stephen King e segue Carrie White tra pressioni sociali, cyberbullismo e crudeltà quotidiane, fino alla notte del ballo. Il racconto però prosegue oltre: Flanagan e King, coinvolto come produttore esecutivo, hanno costruito nuovi sviluppi, rivelazioni e colpi di scena per i personaggi, spingendosi al di là del finale conosciuto.

Nel finale della prima stagione Carrie muore diversamente dal libro, dove viene accoltellata: la vediamo sul sedile del passeggero dell’auto di Emaline (Thalia Dudek), in viaggio verso una destinazione non precisata. Flanagan aveva in mente un arco di tre stagioni, e con la seconda ne copre due terzi. King ha approvato questa versione della storia.

Chi lavora dietro e davanti alla camera

Flanagan è sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner, e nella prima stagione ha diretto quattro episodi, tra cui il primo e l’ultimo. Con lui, come produttori esecutivi, ci sono Stephen King e Trevor Macy. Tra i volti ricorrenti figurano Kate Siegel, Michael Trucco, Crystal Balint e Rahul Kohli, insieme a Tim Bagley e Heather Graham.

Nel cast principale ci sono Summer H. Howell nel ruolo di Carrie e Samantha Sloyan in quello di Margaret White. La seconda stagione non ha ancora una data di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI