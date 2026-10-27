La settimana di Beautiful su Canale 5, da lunedì 2 a sabato 7 novembre 2026, gira intorno alle conseguenze del colpo di mano con cui Carter e Hope hanno preso il controllo della Forrester Creations. La famiglia che porta quel cognome è furiosa, e a metà settimana arriva la mossa che sposta gli equilibri: la guida dell’azienda passa a Brooke. Gli episodi vanno in onda dal lunedì al sabato, intorno alle 13:40, e si recuperano in streaming su Mediaset Infinity.

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Il controllo della Forrester cambia mani

Nelle puntate di inizio settimana Eric, Ridge e Steffy fanno i conti con la perdita del controllo dell’azienda di famiglia e non nascondono la rabbia: per loro quello che è successo è un tradimento bello e buono. Ridge chiarisce subito di non avere alcuna intenzione di rispondere a Carter e Hope, e il clima pesante finisce per travolgere anche il suo rapporto con Brooke. Il nuovo numero uno della Forrester, intanto, non perde tempo e comincia a costruire il suo progetto: portare il marchio nel mercato globale del lusso, puntando su una serie di nuove acquisizioni. A Hope restituisce il ruolo che aveva e le garantisce sostegno e finanziamenti per la linea Hope for the Future, ricevendo in cambio la sua fiducia incondizionata. C’è però chi non ci sta: Zende, indignato, si presenta dai Forrester e annuncia le dimissioni per lealtà alla famiglia.

Brooke alla guida dell’azienda

A metà settimana Carter confessa a Hope di non sentirsi all’altezza di dirigere la società da solo. Della parte amministrativa può occuparsi lui, ma la gestione quotidiana ha bisogno di una figura esperta, e la sua scelta cade su Brooke, che in passato era già stata al timone della Forrester e resta un volto di cui i clienti si fidano. Hope la considera la candidata perfetta, anche se teme che l’incarico possa incrinare il rapporto tra sua madre e Ridge. Brooke, dal canto suo, è tutt’altro che convinta: accettare significa ritagliarsi un ruolo centrale in un’azienda che ora è nelle mani dell’uomo che i Forrester considerano un traditore. Alla fine dice sì e diventa amministratore delegato, mentre Carter spera che, una volta dimostrato il successo della nuova gestione, la famiglia torni sui suoi passi.

Stando a indiscrezioni non ufficiali, Brooke non avrebbe intenzione di gestire e basta: il suo piano sarebbe usare la nuova posizione per convincere Carter a farsi da parte e restituire la società ai suoi legittimi proprietari. L’annuncio pubblico della nomina, però, arriverebbe prima che lei riesca a spiegare tutto a Ridge.

La rabbia dei Forrester

A casa di Eric il clima resta pesantissimo. Ridge, Steffy ed Eric non vogliono sentire ragioni: finché Carter e Hope resteranno al comando, per loro in azienda non c’è posto. Ridge si tormenta per aver firmato i documenti senza leggerli, fidandosi ciecamente di Carter, ed è convinto che senza l’esperienza della famiglia la Forrester sia destinata a crollare. La visita di Taylor diventa l’occasione per esprimere tutta la delusione nei confronti di Carter, mentre a Justin viene affidato il compito di trovare una soluzione legale per invalidare il contratto. Steffy, dal canto suo, punta il dito contro Hope, convinta che abbia manipolato Carter per mettere le mani sull’azienda; Ridge arriva a usare con Hope parole che Brooke giudica inaccettabili.

Alla Forrester, intanto, si presentano i giornalisti e la pressione sulla nuova dirigenza sale. Carter sceglie di parlare al pubblico attraverso i canali social della società, coinvolgendo anche Brooke nella comunicazione del nuovo assetto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI