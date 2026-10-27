Cia Court è la nuova voce di Korra in Avatar: Seven Havens. L’attrice ha confermato di aver doppiato il personaggio nelle sequenze ambientate nel passato, che fanno da ponte con la generazione precedente dell’Avatar nella serie in onda su Paramount+.

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La nuova voce di Korra nei flashback

La sostituzione l’ha resa nota la stessa Court, con un messaggio pubblicato su X in cui ha spiegato di aver prestato la voce a Korra nelle scene ambientate nel passato. Il cambio di interprete era comunque già visibile ai più attenti: nei titoli di coda del nuovo gruppo di episodi, uscito il 23 ottobre 2026, compare il nome dell’attrice al posto di quello di Janet Varney. Court è già nota al pubblico dei videogiochi per il lavoro su League of Legends ed è di origini miste, giapponesi e panamensi. Dietro la scelta ci sarebbe l’intenzione di Avatar Studios di affidare i ruoli a interpreti con origini vicine a quelle dei personaggi.

Insieme all’annuncio la doppiatrice ha fatto una battuta sulla fama controversa di Korra: si è chiesta se il personaggio sia davvero così negativo come una parte del fandom sembra considerarlo. La domanda riguarda una versione della protagonista calata in un contesto narrativo diverso da quello della serie originale. Al momento non è stato chiarito se Court tornerà a darle la voce anche negli eventuali flashback delle stagioni successive.

Prima di lei il ruolo spettava a Janet Varney, che ha accompagnato Korra per tutte e quattro le stagioni di The Legend of Korra, trasmesse dal 2012 al 2014. È rimasta legata al personaggio per circa un decennio tra serie e videogiochi, fino all’addio nel 2022, con Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway come ultima apparizione. Varney ha più volte dichiarato di non aspettarsi un ritorno nei panni della Avatar. Nelle discussioni seguite alla conferma, alcuni appassionati avrebbero preferito rivederla nel ruolo.

Le ragioni di un’eroina che divide

La provocazione di Court tocca uno dei nodi più discussi dell’universo creato da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko. Korra sbaglia, si muove d’impulso e fatica a tenere insieme la propria dimensione spirituale con i rivolgimenti politici e sociali del mondo che la circonda. Questi elementi ne hanno fatto una figura più divisiva rispetto ad Aang, protagonista di Avatar: The Last Airbender, e il paragone tra i due ha alimentato per anni confronti sul diverso modo di maturare e di portare il peso del titolo.

Le sue fragilità, però, sono anche il cuore del suo percorso: la serie ha raccontato sconfitte, traumi e ripensamenti, disegnando una crescita tutt’altro che lineare. Ritrovarla in Seven Havens significa recuperare quell’eredità e collegare la nuova storia alle conseguenze di quanto accaduto prima.

Pavi, Nisha e la nuova era dell’Avatar

La vicenda di Avatar: Seven Havens si svolge circa due secoli dopo le avventure di Korra. Le protagoniste sono Pavi, la nuova Avatar, e sua sorella gemella Nisha, alle prese con segreti misteriosi e con una minaccia capace di travolgere il loro mondo. DiMartino e Konietzko lavorano alla creazione e alla produzione esecutiva insieme a Ethan Spaulding.

Il debutto è datato 9 ottobre 2026 e finora la serie ha raccolto il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Dopo l’ordine iniziale di due stagioni da parte di Paramount+, ne sono arrivate altre due, annunciate in occasione del New York Comic Con. Il 2026 segna così un ritorno di investimenti sull’animazione, affiancato dal film Avatar Aang: The Last Airbender. Nel cast vocale figurano anche Saheli Khan, Aishu Devan, Major Curda, Dee Bradley Baker, Akshay Khanna, Darren Barnet e Sakina Jaffrey.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI