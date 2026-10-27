Alex Belli ha lasciato la Casa del GF Vip nel corso della tredicesima puntata, dopo una sfuriata scatenata dalle nomination: prima i calci alla porta del confessionale, poi l’uscita dalla porta antipanico del giardino e il rientro dopo pochi minuti, con Ilary Blasi a gestire la situazione davanti a tutti.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La sfuriata durante le nomination

La reazione è partita dall’ennesima nomination, arrivata in particolare da Alessandro Roncaccia, che gli ha rinfacciato di predicare bene e razzolare male. La settimana scorsa i due erano arrivati quasi allo scontro fisico e gli altri concorrenti erano dovuti intervenire per dividerli.

Io lo nomino perché lui dice che non sono uomo e che non sono galante. Vorrei dirti che per essere uomo e galante non basta avere il vocione e la barba, ma bisogna farlo vedere nei gesti. Tu non sei stato galante nei confronti di Giulia per le parole brutte che hai speso per lei. E poi inveire in faccia a un ragazzo che come me potrebbe essere tuo figlio non ti rende più uomo, anzi. Spesso e volentieri tu predichi bene, ma razzoli male, malissimo. Visto che vuoi dare lezioni, almeno devi dare un esempio. Ripeto che la voce baritonale non basta per essere uomini.

Poi ha alzato la voce Marina La Rosa, puntando il dito contro i suoi atteggiamenti aggressivi. L’attore di Centovetrine è scattato di colpo: ha piantato in asso la mystery room, si è piazzato davanti al confessionale e ha preso a calci la porta, pretendendo che qualcuno gliela aprisse.

Mi avete proprio rotto! Io me ne vado, aprite questo cavolo di coso, forza. Mi sono rotto, aprite questa porta! Apritela subito. No dai, basta, non è il mio Grande Fratello Vip questo, non si può fare niente qua. Dai, vado fuori.

L’uscita dal giardino e la reazione di Ilary Blasi

La conduttrice ha provato a riportarlo alla calma, ma Belli ha scelto un’altra strada e se n’è andato dalla Casa passando dalla porta del giardino. Ilary Blasi è rimasta spiazzata e ha cercato aiuto tra i concorrenti.

No, ma è scappato? Ma se n’è andato dal giardino? Mi senti? Dov’è? Ma poteva uscire dal giardino? C’è una porta antipanico? Oddio ragazzi è uscito! Ma forse viene in studio.

Andreas Muller e Giancarlo Danto hanno provato ad aprire quella porta, ma la conduttrice li ha fermati spiegando che uscire dalla Casa è contro il regolamento. Qualche minuto più tardi Belli è rientrato e si è lasciato convincere a tornare nella mystery room.

Non puoi uscire, dove sei andato? Manca solo una nomination, quella di Marina, dai, ti prego, mi dicono che non puoi stare lì, davvero, rientra.

Lui stesso ha spiegato il motivo del rientro: è rimasto per rispetto del pubblico e di Ilary. La padrona di casa ha preso la cosa con ironia e, in un video diffuso sui canali social del programma, ha chiesto di scoprire dove fosse finito l’attore mentre nessuno riusciva a trovarlo.

La ferita alla mano e le reazioni in Casa

Tornato nella mystery room, Belli si è strofinato più volte una mano davanti alle telecamere. Nel corso della notte ha raccontato a Piera Meloni di essersi fatto male alla destra colpendo la porta del giardino.

Ho male alla mano perché ho dato un pugno alla porta, non pensavo di farmi male. Scusate, ma ho questa cosa qui, mi scatta e reagisco così. Sono un impulsivo, durante quel dissing non c’ho più visto. Dovete capire che sono un impulsivo e piuttosto che dire cose brutte preferisco uscire, ho questa cosa qua. Il mio piano di dissing è un altro, mettermi a litigare con dei ventenni non mi va.

Jonathan Kashanian ha riferito agli altri inquilini che l’attore aveva preannunciato quella reazione qualche ora prima della puntata. Marina La Rosa, invece, ha giudicato la scena in modo molto severo.

Dice “me ne vado, basta io esco”. A questo punto esci e non rientri. Io l’aggressività non la posso concepire.

La serata si è chiusa con le nomination: Belli, votato da cinque concorrenti, è finito in nomination insieme a Marina La Rosa, Piera Meloni, Roncaccia, Jonathan Kashanian e Federica Morello. Al televoto di venerdì 31 ottobre il meno votato dovrà lasciare la Casa, mentre chi raccoglierà più preferenze si garantirà un posto diretto in finale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI