Leslie Bibb si unisce al cast di Upgraded 2, il seguito della commedia romantica di Prime Video con Camila Mendes. Il film è diretto da Becca Gleason e le riprese sono previste in Italia nel corso di questo mese.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Leslie Bibb affianca Camila Mendes

L’attrice entra in un progetto che riporta Camila Mendes nei panni di Ana, con la stessa Mendes coinvolta anche come produttrice. Il ruolo di Bibb non è stato confermato: secondo quanto riferito, potrebbe essere una rivale in amore per la protagonista, mentre la trama del seguito resta per ora riservata. Bibb viene dalla quinta stagione di Hacks e dalla terza di The White Lotus; per Prime Video sarà protagonista della commedia romantica Escorted con Brett Goldstein. Al cinema l’abbiamo vista in Iron Man e Iron Man 2, in Giurato Numero 2 di Clint Eastwood e in Papà Scatenato.

Riprese italiane e distribuzione mondiale

A dare il via libera al seguito è stata Amazon MGM Studios, con Becca Gleason alla regia. Luke Roberts e Justin Matthews tornano alla sceneggiatura, mentre tra i produttori figurano Gulfstream Pictures, Honor Role, Luber Roklin Entertainment e Tempo Productions, oltre alla stessa Mendes. Le riprese si svolgeranno a Venezia, in Italia, fino al 31 ottobre. L’uscita è attesa nel 2027 e la distribuzione raggiungerà più di 240 mercati attraverso Prime Video.

Il primo film e l’equivoco di Ana

Nel primo capitolo Ana è una stagista piena di ambizioni in una casa d’aste di New York. Si innamora di Will, il personaggio di Archie Renaux, che per un errore la scambia per la responsabile della casa d’aste. Con il procedere della relazione, l’inganno diventa sempre più complicato da gestire. Upgraded: Amore, Arte e Bugie è arrivato su Prime Video nel 2024.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI