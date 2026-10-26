Nuovo appuntamento stasera con Lo Stato delle Cose, in onda su Rai 3 alle 21:15. Massimo Giletti torna alla conduzione del programma di approfondimento della prima serata e porta in video le piazze agitate dalle proteste, i nodi irrisolti della sanità siciliana e il caso Garlasco, con un intervento di Fedez che ha già fatto discutere.

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Il botta e risposta con Fedez

Il rapper si è espresso sulle vicende di Milano, trovandosi in disaccordo con un altro nome della scena, Marracash, e con lo stesso Giletti. Nella clip diffusa sui social del programma, Fedez ignora le domande dell’inviato e attacca direttamente il conduttore. Giletti ha risposto a caldo, ripetendo in video le parole del rapper e rinviando il confronto alla puntata. Resta da vedere se troverà spazio l’intervista completa oppure soltanto la battuta che, come previsto dallo stesso Fedez, sarebbe scampata al montaggio.

Manifestazioni, sanità siciliana e ospiti in studio

Le proteste contro la guerra e il caro vita hanno attraversato l’Italia e il resto d’Europa, con momenti di tensione che hanno segnato strade e piazze. Il 24 ottobre gli episodi più accesi si sono registrati a Torino, Roma e Bologna, mentre a Milano le iniziative si sono svolte per lo più in modo pacifico. In studio studenti universitari e attivisti di orientamenti politici diversi si confronteranno sulle ragioni delle manifestazioni e sulle loro derive violente. Tra gli ospiti ci sono Tommaso Cerno, giornalista e direttore de Il Giornale, la scrittrice Ginevra Bompiani, l’analista politica Benedetta Sabene e Youssef Siher, ideatore del Movimento 17 ottobre.

L’attenzione si sposta poi in Sicilia, dove sanità, politica e mafia si intrecciano in un groviglio difficile da sciogliere. A Trapani chi ha subito i ritardi nella consegna dei referti istologici attende ancora giustizia. A Palermo legami di parentela e presunti intrecci mafiosi avrebbero fatto breccia nelle società incaricate delle pulizie di ospedali e tribunali, fino a lambire l’Assemblea regionale siciliana. Sono in corso verifiche regionali e approfondimenti in commissione all’ARS. Ospite il deputato regionale Ismaele La Vardera.

Garlasco, l’ipotesi della revisione

L’omicidio di Garlasco potrebbe aver imboccato una svolta. Secondo alcune indiscrezioni, la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni guarderebbe con favore alla richiesta di revisione per la condanna di Alberto Stasi. In studio ne discutono il legale di Stasi, Antonio De Rensis, e Dario Redaelli, che fu consulente della famiglia Poggi. C’è spazio anche per le anomalie dell’attività svolta dal RIS nel 2007: due test di controllo avrebbero dato esito negativo sulla presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta di Stasi, senza però risultare agli atti del processo, circostanza che tiene aperta l’ipotesi di uno scambio di campioni. Nei servizi filmati intervengono il generale Luciano Garofano, l’ex comandante dei RIS Giampiero Lago e Laura Barbaini, sostituto procuratore generale che in quel processo sostenne l’accusa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI