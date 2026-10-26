Chi aspettava il ritorno della Task Force M dovrà pazientare ancora un po’. James Gunn, co-CEO di DC Studios, ha confermato che la seconda stagione di Creature Commandos non arriverà prima di Man of Tomorrow, il film di Superman atteso nelle sale nel 2027.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Una conferma arrivata su Threads

Lo stesso Gunn ha chiarito la collocazione temporale della serie animata rispondendo sul social network alla domanda di un fan. La nuova stagione arriverà quindi dopo il debutto cinematografico del film, ma una data ufficiale non è stata comunicata: la finestra di uscita resta da definire e nessun annuncio indica quanto tempo separerà le due uscite.

Secondo indiscrezioni, la lavorazione sarebbe comunque già a buon punto, e questo lascia aperta la possibilità che il ritorno della squadra non sia troppo lontano dall’arrivo in sala di Man of Tomorrow. Per ora è però soltanto un’ipotesi: qualsiasi previsione più precisa è prematura.

Prima del ritorno tocca di nuovo a Superman

Prima di rivedere all’opera i mostri al servizio del governo, David Corenswet tornerà nei panni di Clark Kent in Man of Tomorrow, in sala dal 9 luglio 2027. Gunn firmerà sceneggiatura e regia, mentre Nicholas Hoult riprenderà il ruolo di Lex Luthor.

Il lungometraggio segna una nuova tappa per il Superman del DCU, dopo il debutto del personaggio nel film del 2025, e si inserisce in un calendario che alterna produzioni cinematografiche e contenuti seriali. Mettere la seconda stagione dopo l’uscita del film aiuta a tenere ordinata la programmazione di DC Studios.

La squadra di mostri e la prima stagione

Creata e scritta da Gunn, Creature Commandos ha esordito su HBO Max il 5 dicembre 2024 con sette episodi. Al centro della storia c’è la Task Force M, un gruppo di mostri detenuti e reclutati dal governo per affrontare operazioni particolarmente pericolose, che unisce horror, fantascienza e azione supereroistica.

La formazione si rifà all’omonima squadra dei fumetti DC ideata da J. M. DeMatteis e Pat Broderick, apparsa per la prima volta nel numero 93 di Weird War Tales, nel novembre 1980. Il nuovo ciclo di episodi prosegue il cammino di una delle produzioni animate che hanno dato forma all’identità del DCU immaginato da Gunn, anche se sulla trama e sull’evoluzione dei singoli personaggi non è trapelato nulla. I sette episodi della prima stagione restano disponibili in streaming.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI