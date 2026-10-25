Domenica 1° novembre 2026 va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda puntata di Libera – Il caso Elena Palma, la serie con Lunetta Savino e Matteo Martari. La vicenda ruota attorno a un femminicidio, quello di Elena Palma, per il quale è accusato il giovane rapper Omar Alami. Se ne occupa la giudice che guida la Sezione Penale del Tribunale di Trieste.

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Il figlio di Nina e l’amante segreto di Elena

Nel terzo episodio Pietro, scampato all’aggressione, scopre che Nina ha un bambino, affidato al suo ex marito Franco Tomizza. Proprio lui è l’amante segreto di Elena Palma. Libera ricostruisce i legami tra i protagonisti della vicenda, mentre Cesare continua a indagare su un traffico d’armi e si avvicina a Isabella.

La collana di Elena e i sospetti su Nina

Nel quarto episodio la collana di Elena viene ritrovata nell’appartamento di Nina, che diventa così la principale sospettata, e per Libera interrogarla in aula diventa impossibile. Pietro intuisce che a minacciarla è l’ex marito e, per metterla al sicuro, la nasconde alla polizia. Cesare, dopo un blitz fallito, riceve una minaccia e prende le distanze da Isabella.

Il quadro si complica con la testimonianza contraddittoria di Nina De Angelis, il tentativo di suicidio dell’imputato e l’aggressione subita da Pietro. Le nuove scoperte, però, spostano i sospetti su uno di coloro che avrebbero potuto scagionare Omar.

Cast, calendario e sviluppi della stagione

Con Savino e Martari recitano Monica Dugo (Isabella), Claudio Bigagli (Davide), Daisy Pieropan (Clara), Neva Leoni (Nina De Angelis) e Gaetano Bruno, che interpreta il magistrato Cesare Scuderi.

La stagione ha sei episodi da circa 50 minuti, distribuiti su tre serate. I primi due vanno in onda oggi, 25 ottobre, il 1° novembre arrivano il terzo e il quarto, e gli ultimi due chiudono il racconto l’8 novembre 2026. La serie è su Rai 1 e anche su RaiPlay.

Tra gli sviluppi della stagione c’è anche il magistrato Aldo Ferrero, interpretato da Roberto Citran, investito da un’auto mentre aspetta la giudice in un caffè. Resta il dubbio se si tratti di un incidente o di un omicidio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI