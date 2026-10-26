Mancano poco più di due settimane al debutto della terza stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power. L’11 novembre Prime Video pubblica i primi quattro degli otto episodi e avvia un ciclo di tre mercoledì consecutivi, che chiuderà il racconto prima del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti.

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Il calendario delle otto puntate

La stagione ha otto episodi e arriva in tre blocchi ravvicinati: i primi quattro l’11 novembre, gli episodi 305 e 306 il 18 novembre, gli ultimi due il 25 novembre. Chi vuole seguire la storia puntata per puntata trova nella serata del debutto mezza stagione, che richiede più di un’ora di tempo. In Italia il calendario è lo stesso, perché la serie arriva su Prime Video nello stesso giorno.

Cinque anni dopo la caduta di Eregion

L’azione della nuova stagione si colloca cinque anni dopo la caduta di Eregion, in una Terra di Mezzo ormai in piena guerra contro Sauron: le sue forze si sono allargate, mentre i regni sopravvissuti faticano a resistere. Al centro del conflitto c’è la forgiatura dell’Unico Anello, lo strumento con cui Sauron conta di piegare i nemici che gli restano. Il trailer ufficiale, uscito il 21 ottobre, mostra Mordor che diventa la sua roccaforte mentre la forgiatura si avvicina.

Sul fronte della resistenza restano in piedi tre roccaforti: Khazad-dûm, Lindon e Gran Burrone. Tra gli Elfi che difendono la linea crescono le tensioni, tra i Nani sotto la montagna i rapporti familiari si incrinano e la politica porta Númenor sull’orlo della guerra civile. La vicenda tocca anche la terra orientale di Rhûn. Nani, Elfi, Uomini e Maghi devono unire le forze in una corsa contro il tempo per impedire a Sauron di ottenere il dominio totale.

Chi entra nel cast della terza stagione

Charlie Vickers torna nei panni di Sauron, Morfydd Clark in quelli di Galadriel e Robert Aramayo in quelli di Elrond. La novità più attesa è Jamie Campbell Bower nel ruolo di Celeborn: il marito di Galadriel entra nella serie dopo la lunga separazione, e per lei si apre un ricongiungimento personale da gestire mentre pesano ancora le conseguenze della manipolazione di Sauron. Nel cast arrivano anche Eddie Marsan come Thrain e Andrew Richardson come Anárion, mentre Daniel Weyman riprende il suo Gandalf, che in questo capitolo sa finalmente come si chiama.

Tra i nuovi ingressi c’è anche Simon Pegg, che presta la voce al Balrog: la creatura, il cui risveglio ha già minacciato Khazad-dûm, parlerà per la prima volta nella serie. Gli showrunner lo descrivono come un avversario intelligente e pericoloso, a cui hanno voluto dare una scena insieme a Sauron. Nella storia è proprio dal Balrog che Sauron impara a forgiare l’Unico Anello.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI