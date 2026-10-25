Il lavoro illegale che Ömer svolge per lo strozzino Tayfun sta per ritorcersi contro Asiye: nelle prossime puntate di Tutto per la mia Famiglia la ragazza prende il proiettile destinato al fratello. Su Canale 5 la storia prosegue fino al 31 ottobre.

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La trappola di Doruk e l’agguato a Tayfun

Per sottrarsi ai voleri dello strozzino, Ömer chiede a Doruk in prestito la somma dovuta a Tayfun e così salda il debito. Poco prima era stato proprio Doruk a scoprire il legame tra i due: lo aveva seguito sul lavoro e aveva voluto accompagnarlo a un incontro, dove uno degli uomini dello strozzino ha aggredito con brutalità un debitore. Le minacce erano arrivate anche a casa di Ömer, dopo il suo rifiuto di picchiare un debitore.

Subito dopo la consegna del denaro, ancora Doruk chiama la polizia, e la mossa peggiora ogni cosa: Tayfun elude l’arresto e cerca subito il modo di fargliela pagare.

Asiye si prende il proiettile

Lo strozzino affronta Ömer e gli spara, ma Asiye si intromette nella discussione tra il fratello e l’uomo e viene colpita al posto suo. I medici confermano poi che è fuori pericolo. Ömer, tormentato dai sensi di colpa, arriva a litigare con Doruk, che gli rinfaccia di aver messo in pericolo tutti.

Quando vanno in onda le puntate

Su Canale 5 le puntate sono in onda tutti i giorni feriali alle 16.05, il giovedì anche in prima serata, mentre il sabato l’appuntamento è alle 14.30. Chi preferisce può seguirle in diretta in streaming, oppure recuperarle on demand sulla piattaforma Mediaset.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI