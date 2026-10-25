La quarta stagione di The Diplomat è disponibile su Netflix dal 15 ottobre, con tutti e otto gli episodi già online. Keri Russell torna nei panni di Kate Wyler e, ancora una volta, la politica internazionale e la vita di coppia finiscono per travolgere le stesse persone.

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Due matrimoni e una crisi internazionale

Al centro della nuova stagione ci sono due matrimoni che rischiano di divorarsi a vicenda. Un momento catastrofico manda in frantumi la fragile tregua che Kate aveva costruito tra Stati Uniti e Regno Unito, e con essa il rapporto che la protagonista prova faticosamente a salvare. Mentre lei cerca di tamponare i danni, la presidente Grace Penn e il vicepresidente Hal Wyler portano avanti un piano per impossessarsi dell’arma più potente della Russia, e la mossa spinge il paese verso la guerra. Kate e Todd, coppia quantomeno scomoda, finiscono per allearsi: vogliono fermare l’asse Grace-Hal e impedire che l’equilibrio dei poteri salti, in casa e fuori.

Nel settimo episodio Kate e Hal raggiungono Grace e Todd in Italia, prima del vertice del G7. Nell’ottavo, una rottura diplomatica durante l’incontro tra i leader mondiali porta gli Stati Uniti a un passo da una crisi internazionale.

Chi c’è nel cast

Insieme a Keri Russell e a Rufus Sewell, che interpreta Hal Wyler, la serie schiera David Gyasi nei panni di Austin Dennison, Ali Ahn in quelli di Eidra Graham e Rory Kinnear come primo ministro Nicol Trowbridge. Allison Janney è la presidente Grace Penn, Bradley Whitford è Todd Penn, mentre tra gli altri interpreti compaiono Ato Essandoh (Stuart Heyford) e Nana Mensah (Billie Appiah).

La serie porta la firma di Debora Cahn, che ha alle spalle lavori come The West Wing e Homeland. Da lei passano la scrittura dei dialoghi e la costruzione di quelle relazioni complicate che sono diventate il marchio di fabbrica dello show.

Cosa dicono le recensioni

Su Rotten Tomatoes la stagione mantiene il 100% di gradimento della critica, calcolato su nove recensioni: è la prima volta che una stagione della serie raggiunge questo risultato. C’è chi le ha assegnato cinque stelle piene e chi si è fermato a quattro stelle e mezzo su cinque, sottolineando come Janney e Whitford abbiano molto più spazio rispetto alla terza stagione, con l’unico appunto che la Russia resta sullo sfondo più come minaccia incombente che come presenza concreta.

Le valutazioni non sono tutte entusiaste: c’è anche chi definisce questa quarta stagione disordinata e a tratti frustrante, pur riconoscendole di essere comunque molto godibile. Intanto la serie si è fatta strada nella Top 10 globale di Netflix, dove occupa il settimo posto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI