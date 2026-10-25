Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la serie che porta sullo schermo la nascita delle figurine più famose d’Italia. Protagonista è Serena Rossi, che l’ha presentata insieme alla regista Letizia Lamartire e agli attori Federico Cesari, Benedetta Cimatti e Simone Liberati. L’appuntamento su Rai1 è fissato per il 22 novembre.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Olga Panini, una visionaria durante la guerra

Rossi interpreta Olga Panini, madre di otto figli, e per farlo si è misurata con il dialetto emiliano. Il personaggio l’ha conquistata: rimasta vedova durante la seconda guerra mondiale, da sola nel pieno del conflitto ha trovato il coraggio di investire comprando un’edicola a Modena in un tempo in cui i giornali non si trovavano facilmente, e da lì è nata un’impresa editoriale capace di superare i confini italiani. Rossi non esita a definirla una figura grandiosa, da vera visionaria, e la considera un esempio femminile di straordinaria modernità.

Quando si parla di donne dalla personalità forte, l’attrice non nasconde una nota amara: secondo lei vengono ancora percepite come un pericolo. Eppure la signora Olga ce l’ha fatta già negli anni Quaranta, e se molta strada resta da percorrere, le conquiste ottenute sono numerose.

Il sogno dei ragazzi e il valore dell’ascolto

Rossi pensa alle nuove generazioni, che a suo avviso hanno smarrito la capacità di sognare, come dimostra quello che stiamo vivendo in questi giorni.

I ragazzi di oggi hanno perso un po’ il sogno. E quello che stiamo vivendo in questo periodo, in questi giorni, è il risultato.

Per l’attrice si è spezzato il patto per cui i figli possono sperare in un futuro più ricco di quello dei genitori. Nella vicenda della famiglia Panini questo passaggio è chiarissimo: è il motore di tutto, il coraggio di diventare più grandi di chi è venuto prima. La disperazione che ne deriva, sostiene, va accolta e ascoltata, perché un domani può esistere ma deve nascere dall’ascolto. La violenza, aggiunge, non è mai la strada da seguire. Nel suo ragionamento c’è spazio anche per il Sud, che urla la propria disperazione, e per il desiderio che la serie offra alle famiglie uno spunto di confronto.

La regista Letizia Lamartire sceglie di guardare avanti con fiducia, anche in giorni particolarmente difficili in cui ci sono voci che hanno bisogno di farsi sentire.

Hanno trasformato il bisogno in ingegno e l’ingegno in un sogno.

Con questo spirito è stato affrontato il progetto, e la speranza è che l’energia di questa famiglia ispiri i ragazzi di oggi.

Il cast e dove vedere la serie

La fiction, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, andrà in onda in tre prime serate a partire dal 22 novembre su Rai1, sarà disponibile su RaiPlay e in seguito arriverà su Disney+. Accanto a Serena Rossi ci sono Edoardo Pesce, Barbora Bobulova, Luca Di Sessa e Samuele Teneggi, oltre ai già citati Federico Cesari, Benedetta Cimatti e Simone Liberati, che interpretano i figli della famiglia Panini. Il racconto si muove tra gli anni Quaranta e il 1970 e segue il percorso umano e professionale di una famiglia che ha fatto di sogno e ambizione la propria missione. Francesca Cima di Indigo ha parlato di un percorso familiare che li ha travolti, anche perché i Panini sono tantissimi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI