Mara Venier ha annunciato che l’edizione in corso sarà l’ultima di Domenica In. Il congedo, però, scatterebbe solo alla fine della stagione, e c’è già chi scommette che non arriverà mai, visto che la promessa è stata fatta più volte.

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Un congedo annunciato a fine stagione

La conferma è arrivata nel corso di un’intervista, in cui la conduttrice ha spiegato di non voler andare avanti oltre l’edizione attualmente in onda. L’uscita di scena quindi non sarà improvvisa: il programma domenicale di Rai 1 resterà suo fino alla chiusura della stagione.

È la mia ultima Domenica In, lo dico anche se non ci crederà nessuno

Lo scetticismo è del resto più che giustificato. Venier ha ripreso in mano il programma nove anni fa e per otto ha promesso puntualmente di passare il testimone. Anche l’estate scorsa aveva fatto sapere che non sarebbe tornata, salvo poi inaugurare a settembre la cinquantunesima edizione. In tutto, per lei, sono 18 anni di conduzione.

Il ritorno era arrivato perché la Rai le aveva offerto ancora una volta il programma e lei non era riuscita a dire di no. A trattenerla conta anche il fatto che il lavoro la fa stare bene, le dà energia e riesce ancora a emozionarla. Adesso, però, vorrebbe ritagliarsi più tempo per sé e per la famiglia. Sulla riflessione pesano anche gli anni complicati vissuti accanto al marito Nicola Carraro, segnati dalla sua malattia.

Chi potrebbe raccogliere il testimone

Un cambio alla guida del programma è stato dato per imminente anche in passato: quando l’uscita di scena di Venier sembrava davvero questione di giorni, la Rai si era guardata intorno senza mai confermarlo ufficialmente. I nomi circolati erano tre: Alberto Matano, collega e amico della conduttrice, Andrea Delogu e Francesca Fialdini. Più defilata la candidatura di Barbara D’Urso, che non è partita direttamente dalla diretta interessata.

A suggerire il nome di Carmelita, come la chiamano affettuosamente i fan, era stata la stessa Venier, che in una recente intervista televisiva aveva speso parole di stima per la collega.

Barbara D’Urso è bravissima, potrebbe tranquillamente farla al posto mio Domenica In

Resta sul condizionale Stefano De Martino, mai accostato concretamente al programma, anche se la conduttrice ne aveva parlato bene. Nel frattempo la situazione si è evoluta: dopo un passo indietro e un nuovo confronto con l’azienda per proseguire insieme l’avventura domenicale, oggi Venier sente di aver dato il massimo alla Rai in questi anni e al programma che conduce.

Non è detto, però, che il suo futuro sia lontano da Viale Mazzini: esiste anche l’ipotesi che resti in azienda con un impegno diverso, meno pressante di Domenica In, visto che le offerte non le mancano.

Il ritorno al cinema

Fuori dagli studi televisivi, Venier ha già un otro terreno su cui muoversi. Nel 2024 l’abbiamo vista in Diamanti, nel ruolo di Silvana, la cuoca della sartoria, e ora è impegnata in Nella gioia e nel dolore, in uscita a dicembre, dove interpreta l’agente cinematografica di Vanessa Scalera.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI