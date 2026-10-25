La Parte 4 di Lupin è disponibile su Netflix: dal 23 ottobre 2026 si possono vedere tutti insieme gli otto nuovi episodi del thriller francese. Omar Sy torna a interpretare Assane Diop, il ladro gentiluomo che dal 2021 ha conquistato il pubblico di mezzo mondo.

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Assane dietro le sbarre, tra furti impossibili ed evasioni

La storia riparte quattro anni dopo la fine della Parte 3, con il protagonista ancora in carcere. Per lui Lupin non esiste più: vuole scontare la pena fino in fondo e mantenere la promessa fatta al figlio, quella di raggiungere insieme la famiglia in Senegal. Poi compare un annuncio misterioso firmato “Lupin”, che preannuncia una serie di furti simultanei in più musei. La sicurezza è stata rafforzata, eppure i colpi vanno a segno esattamente come previsto. Assane si dichiara innocente, ma ogni indizio lo incastra: una telecamera lo riprende addirittura dentro uno dei musei durante una rapina in cui il capitano Belkacem resta gravemente ferito. Per dimostrare di non essere il responsabile e smascherare l’imitatore, deve evadere e tornare a vestire i panni del suo alter ego.

Il cast e la lavorazione della nuova parte

Il gruppo di interpreti è guidato da Omar Sy, affiancato da Ludivine Sagnier nel ruolo di Claire, Antoine Gouy in quello di Benjamin Ferel, Soufiane Guerrab come Youssef Guédira e Shirine Boutella nei panni di Sofia Belkacem. Nella nuova parte ci sono anche Théo Christine e Laïka Blanc-Francard. I registi sono tre: Edouard Salier firma gli episodi dall’1 al 3, Everardo Gout dal 4 al 6, mentre Agustín Bruzzone chiude con il 7 e l’8. Le riprese si sono svolte a Parigi tra maggio e settembre 2025, mentre la scrittura è affidata a Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Tigran Rosine e Florent Meyer. La produzione è di Gaumont con la partecipazione di Carrousel Studios, e ogni episodio dura circa 45 minuti. Sy ha inoltre un ruolo creativo più ampio: lavora come co-showrunner insieme a Louis Leterrier.

Come e dove seguire gli episodi

La nuova parte è visibile in esclusiva su Netflix, ma in Italia si può seguire anche attraverso Sky Glass, Sky Q e l’app su Now Smart Stick. Il primo episodio mette subito in scena la tensione che attraversa tutte le puntate: ad Assane mancano ormai pochi giorni alla scarcerazione anticipata e a una vita nuova accanto al figlio Raoul, quando un misterioso attacco informatico rischia di mandare all’aria ogni cosa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI