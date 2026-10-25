Domenica In torna oggi, domenica 25 ottobre 2026, su Rai 1 con la quinta puntata dell’edizione numero 51. A condurre è ancora Mara Venier, per la diciottesima volta e per la nona di fila.

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La quinta puntata dagli studi Fabrizio Frizzi

La diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma comincia alle 14.00 e va avanti fino alle 17.10. Accanto alla conduttrice, come ormai da qualche settimana, siedono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Sul palco c’è anche una nuova band, guidata dal frontman Timothy Cavicchini.

Emanuele Filiberto di Savoia e il libro su Maria José

Al centro della puntata c’è Emanuele Filiberto di Savoia, che si racconta in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Con l’occasione presenta il suo ultimo libro, “La Regina di Maggio”, dedicato alla nonna Maria José del Belgio, l’ultima regina d’Italia. Il volume raccoglie aneddoti e ricordi familiari.

Da Ballando con le Stelle al film Dio ride

Lo spazio dedicato a “Ballando con le Stelle“ porta in studio alcuni protagonisti del sabato sera. Ci sono i concorrenti Aurora Ramazzotti, Alberto Ravagnani, Anna Safroncik ed Eugenio Finardi, mentre come opinionisti arrivano Guillermo Mariotto, Angelo Perrone, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci. Enzo Miccio presenta poi una speciale Top5 sulla puntata andata in onda il 24 ottobre.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorrono i fatti di cronaca della settimana insieme a Piero Sansonetti, Francesca Barra e Gaia Tortora, vicedirettrice del TgLa7. Subito dopo gli attori Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando presentano, con il regista Giovanni Veronesi, il film “Dio ride”, nelle sale dal 29 ottobre 2026. Per il tradizionale pranzo della domenica, l’inviato Savino Zaba si collega dal lungomare di Salerno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI