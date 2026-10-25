Nuovo appuntamento di stagione con “Da noi… a Ruota Libera”: la puntata condotta da Francesca Fialdini va in onda oggi, domenica 25 ottobre 2026, alle 17.20 su Rai1. Gli ospiti sono quattro, tutte donne, unite dalla voglia di rimettersi in gioco e di guardare avanti.

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Le ospiti della puntata

La prima è Monica Guerritore, tra le attrici più note del panorama italiano. In questa stagione si misura con una prova televisiva lontana dai ruoli a cui il pubblico è abituato: a Ballando con le stelle, il programma del sabato sera di Milly Carlucci, fa coppia con Luca Urso e affronta la sfida della danza.

Segue Novella Calligaris, nome storico del nuoto azzurro, campionessa mondiale e prima nuotatrice del nostro Paese a conquistare una medaglia olimpica. Il suo percorso, dentro e fuori la vasca, è al centro del libro autobiografico Pulce. La mia vita tra le onde, dove ripercorre i traguardi raggiunti e le difficoltà incontrate.

La terza ospite è Tosca D’Aquino, attrice che ha lavorato tra cinema, teatro e televisione, comprese alcune commedie di grande successo. Accanto all’attività artistica è da anni testimonial di Save the Children Italia, per cui partecipa a campagne di sensibilizzazione contro la malnutrizione infantile.

Chiude il gruppo Elisa Isoardi, tornata su Rai1 il sabato pomeriggio alla guida di Bar Centrale, un people show che legge l’attualità mettendo a confronto i suoi protagonisti, con incursioni alla scoperta dei borghi italiani. Da Fialdini racconterà questa nuova esperienza professionale.

Un racconto a ruota libera

Nel programma gli ospiti si confrontano con gli spunti che arrivano dalla ruota, tra indizi e ricordi, momenti di gioco e di spettacolo. L’atmosfera è quella di un late-show della domenica pomeriggio, in cui le storie passano attraverso le emozioni e i sorrisi, la leggerezza, ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo rimettere in movimento la propria vita. Ogni settimana trovano spazio esperienze personali e professionali segnate da cambiamenti, nuove sfide e occasioni per ripartire.

Dove vederla e chi la firma

Oltre che su Rai1, la puntata si può seguire in diretta streaming e anche on demand su RaiPlay. Il programma è realizzato da Rai1 con Endemol Shine Italy, che fa capo a Banijay Entertainment, e la regia è di Elisabetta Pierelli. Il produttore esecutivo Rai è Monica Gallella, mentre per Endemol Shine Italy lo è Laura Mantelli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI