La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda sabato 24 ottobre su Rai1 con la conduzione di Milly Carlucci, ha incoronato Alessandro Matri e Giada Lini e ha sancito la prima eliminazione dell’edizione: fuori Massimo Ghini e Valentina Fiorini.

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Le esibizioni della serata

La gara si è aperta con Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti (36 punti), autori di un tango che il pubblico ha apprezzato e che la giuria ha valutato in modo contrastante. Poi sono scesi in pista Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, fermi a 26 punti con un charleston energico: i voti bassi hanno spinto Rossella Erra e Sara Di Vaira a protestare.

Grande attenzione ha suscitato la prova di Anna Safroncik e Leonardo Lini (37 punti), un paso doble intenso arrivato dopo una settimana di tensioni. Anna ha ammesso di aver sbagliato con il maestro, mentre in studio non sono mancati commenti sulla loro complicità. La samba di Manuela Moreno e Carlo Aloia (41 punti) è stata all’insegna di energia e sensualità. Il momento più emozionante lo ha regalato Eugenio Finardi insieme a Rebecca Gabrielli (34 punti): ha raccontato il proprio percorso di uscita dalla dipendenza e ha commosso la sala.

Anche Monica Guerritore e Luca Urso (48 punti) hanno conquistato la giuria con un charleston applaudito da tutti: i giudici si sono sperticati in complimenti e il marito dell’attrice, presente in studio, ha applaudito a lungo. Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno incantato con un valzer viennese, mentre Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi (34 punti) hanno divertito con un boogie. Alessandro Matri e Giada Lini hanno ballato un valzer da 43 punti, che ha mostrato il lato romantico dell’ex calciatore.

Le due prove più discusse sono state quella di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice (49 punti), un charleston che ha fatto esplodere lo scontro tra Pernice e Mariotto, e quella di Massimo Ghini con Valentina Fiorini (18 punti), penalizzati da una samba poco convincente. Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli hanno portato un tango argentino da 40 punti, applaudito dal pubblico, mentre Andy Diaz e Gioia Giovanatti hanno chiuso la gara con un cha cha cha da 44 punti, pieno di ritmo.

Ospiti della serata sono stati Bianca Guaccero e Federica Nargi, che si sono esibite come ballerine per una notte: la loro prova, sensuale e spettacolare, ha portato in dote 90 punti da assegnare con il tesoretto.

La classifica e i tesoretti

Nel voto della giuria Ornella Muti e Pasquale La Rocca guidano la classifica della puntata con 65 punti (45 della serata più 20 arrivati dalla scorsa puntata), davanti a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice (49) e a Monica Guerritore e Luca Urso (48). Seguono Andy Diaz e Gioia Giovanatti (44), Alessandro Matri e Giada Lini (43), Manuela Moreno e Carlo Aloia (41), Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli (40), Anna Safroncik e Leonardo Lini (37), Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti (36), Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi e Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli (34), Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina (26) e Massimo Ghini con Valentina Fiorini (18).

Nel corso della serata sono stati consegnati tre tesoretti da 30 punti ciascuno: Simona Ventura ha scelto Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Francesca Fialdini Alessandro Matri e Giada Lini, mentre il tesoretto del cuore di Rossella Erra è andato a Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Con i punteggi aggiornati, Ornella Muti e Pasquale La Rocca salgono a 95 punti, davanti ad Alessandro Matri e Giada Lini (73) e a Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli (64).

Aggiungendo il voto del pubblico, però, la quarta puntata va ad Alessandro Matri e Giada Lini, che si portano a casa anche 20 punti da sommare ai voti della giuria nella prossima puntata.

Lo spareggio e la prima eliminazione

La sfida per restare in gara ha opposto Massimo Ghini e Valentina Fiorini a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Dopo un ballo a testa, il televoto ha premiato Ghione e Kuzmina con l’86% delle preferenze, contro il 14% raccolto da Ghini e Fiorini.

Giuria e pubblico contano allo stesso modo, il 50% ciascuno, e in questo caso il voto da casa è arrivato attraverso i social e RaiPlay. Sara Di Vaira e Matteo Addino potevano usare un jolly per salvare uno dei concorrenti in bilico, ma nessuno dei due lo ha fatto per far restare Ghini in gara: il verdetto del televoto è diventato così definitivo, con un’eliminazione ufficiale in attesa di un eventuale ripescaggio.

Per il settantaduenne Massimo Ghini l’uscita è quindi definitiva, insieme a Valentina Fiorini: la ventunesima edizione registra così il suo primo addio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI