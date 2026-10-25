Massimo Gramellini è di nuovo su La7 con una puntata di In Altre Parole, in onda sabato 24 ottobre alle 20.30. È la quarta tappa della quarta stagione del programma di attualità e cultura, che anche stavolta parte dalle parole dei sette giorni appena trascorsi, tra i fatti del dibattito pubblico e le storie che raccontano il Paese.

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Gli ospiti della puntata

Davanti alle telecamere si alternano il giornalista Gad Lerner, Beppe Severgnini, che presenta il libro Brontolo e la magnolia, il rapper Frankie hi-nrg mc, lo scrittore Donato Carrisi, il professore di economia politica Emiliano Brancaccio e il divulgatore social Raffaele Giuliani.

Nella serata trovano spazio anche un’intervista all’attore Silvio Orlando, protagonista del film Dio ride, e una conversazione con la cantautrice Malika Ayane, che porta in scena il nuovo progetto discografico, Cicale.

Il cast e la parola della settimana

Resta invariato il gruppo che affianca il conduttore: Alessandra Sardoni con il suo punto di vista sulla politica, Giovanna Botteri con un’anteprima del suo libro, Soffiando nel vento, Saverio Raimondo con la satira e la parolaccia della settimana, Andrea Nuzzo con le “Parole della rete”, cioè quello che si dice online a proposito di una notizia molto seguita, e Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte delle Parole, che usa la parolona per far ragionare su un fatto del presente.

I racconti di Gramellini aprono e chiudono la puntata, e il conduttore intreccia il dialogo con voci della politica, della cultura, dell’informazione e della società.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI