Monica Guerritore ha conquistato la giuria di Ballando con le stelle: nella puntata del 24 ottobre l’attrice ha ballato un Charleston con il maestro Luca Urso, tra la standing ovation del pubblico e il pieno dei consensi dei giudici.

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Un Charleston da 48 punti

L’esibizione ha incassato 48 punti e ha commosso Guerritore fino alle lacrime. Il plauso è arrivato da tutta la giuria, compresa Carolyn Smith, che ha assegnato un 8: a inizio puntata aveva consegnato a Milly Carlucci la paletta del 10, scegliendo di tenere i punteggi più alti per le settimane successive. A rompere il clima è stato Guillermo Mariotto, che ha spiazzato la coppia con una battuta a sfondo sessuale, chiusa dalla precisazione “con tutto il rispetto per il marito che è in sala”.

Finita la musica, l’attrice ha affidato la sua emozione a poche parole:

Grazie, ci tenevo.

La dedica di Roberto Zaccaria

In sala c’era il marito, Roberto Zaccaria, la cui presenza in platea ha reso la serata ancora più intensa. Nella clip di presentazione l’ex presidente della Rai ha ripercorso gli inizi della loro storia e ha raccontato di essersi innamorato dell’attrice prima ancora di conoscerla, attraverso il suo lavoro. Le loro strade si sono incrociate solo anni più tardi, dando vita a un rapporto che non si è più interrotto. La stessa Guerritore lo ha descritto così:

È arrivato e non è mai andato via. Ed è sempre cresciuto come rapporto.

I due si sono conosciuti nel 2001 e si sono sposati nel 2010. Zaccaria ha parlato di una “bellissima famiglia allargata”, ricordando che lei ha due figlie e lui due figli, e che hanno atteso dieci anni prima di arrivare al matrimonio. Il racconto si è chiuso con l’attrice, che ha definito il marito l’amore della sua vita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI