A Ballando con le Stelle Jimmy Ghione ha fermato la musica a metà charleston per dedicare a Barbara d’Urso il suo «col cuore». La giudice ha replicato dicendosi onorata della citazione, ma Simona Ventura l’ha punta: «Non ami farti prendere in giro».

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La dedica a metà charleston

L’ex inviato di Striscia la Notizia, in coppia con Anastasia Kuzmina, ha ballato un charleston sulle note di Disco Inferno. Nel bel mezzo della coreografia ha voluto citare la giudice: la musica si è interrotta e lui ha pronunciato lo slogan che Barbara d’Urso ha reso celebre in televisione. Una provocazione bonaria, se si considera che nelle puntate precedenti era stata lei a prenderlo in giro paragonandolo al Gabibbo e al Tapiro. La settimana scorsa, però, l’accostamento a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia per la rigidità della parte superiore del corpo non gli era andato giù. Ghione si era detto dispiaciuto e aveva spiegato che quel ballo era dedicato ai suoi genitori, ricordati anche nella clip di presentazione.

L’esibizione è valsa 26 punti, un risultato che lo avvicina alla sufficienza e che segna un passo avanti rispetto ai sabati precedenti. Le critiche non sono mancate: Guillermo Mariotto ha promesso uno zero al prossimo che avesse ripetuto la frase (e il pubblico ha risposto gridandola in coro), mentre Zazzaroni gli ha dato dello struzzo. Per Carolyn Smith, invece, si è trattato di un «charleston da discoteca».

La replica di Barbara d’Urso

Subito dopo l’esibizione, Milly Carlucci ha passato la parola alla giudice, che ha preso la cosa con ironia. «Ma io sono onorata, era un ballo dedicato a me!» ha esordito, definendo la situazione una «busta choc» e rivendicando la citazione fatta nelle scorse puntate.

Dire che Franco Franchi e Ciccio Ingrassia sono l’apice del nulla non è carino perché sono stati storia della tv e del cinema, ho fatto una citazione molto alta. Per me eri un pochino rigido e ti ho detto che mi ricordavi loro. Detto ciò, questo charleston è stato carino e ti sei impegnato molto. Ovviamente quello che avete fatto non è un omaggio ma una presa in giro, ma dato che io nella vita da sempre amo prendermi in giro da sola, il fatto che voi mi abbiate presa in giro avete conquistato un punto in più.

La showgirl ha poi ammesso che «col cuore» diventerà il suo nuovo tormentone, dopo «busta choc».

La stoccata di Simona Ventura

L’autoironia dichiarata da Barbara d’Urso ha lasciato scettica Simona Ventura, che ha replicato mentre si assegnavano i voti all’esibizione di Ghione.

Scusa Barbara, ma ti ho sentito dire che tu ami prenderti in giro! Ma quando mai? Noi ti vogliamo bene, ma ti conosciamo: non ami prenderti in giro né farti prendere in giro. Ma lo facciamo bonariamente. Senza rancore, Barbara.

Ventura sembra aver preso di mira la collega fin dall’inizio del programma, tra il «sei un po’ gelosetta?» e il «ciao, come sto?». L’espressione di Barbara d’Urso dopo quelle parole ha raccontato la scena meglio di qualunque commento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI