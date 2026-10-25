TV Talk è tornato su Rai 3 sabato 24 ottobre alle 15 con una puntata che ha riunito Piero Chiambretti ed Herbert Ballerina. Alla conduzione c’era Mia Ceran, in studio con Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta. Il programma è firmato da Amabile Stifano, Federica Bocellari, dalla stessa Ceran e da Pucciarelli, con la consulenza di Furio Andreotti e Dario Tajetta.

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Il racconto televisivo delle proteste

La puntata si è aperta con le piazze e con ciò che vi accade durante le mobilitazioni. Luca Sommi, Tommaso Labate, Maria Volpe e Filippo Facci hanno ragionato su come il piccolo schermo stia affrontando il tema delle proteste e delle violenze. In studio è stata sollevata anche una questione di metodo: le testimonianze più cariche di emozione aiutano davvero a leggere i fatti, oppure servono soltanto a suscitare empatia in chi guarda?

Ballerina dietro le quinte di Affari Tuoi

Si è passati poi ai ReTVeet, lo spazio che raccoglie i momenti televisivi più discussi della settimana, con Herbert Ballerina ospite in studio. L’attore e comico, presenza ormai consolidata del game show di Rai 1, ha portato il pubblico dietro le quinte del programma. Nel frattempo Giorgio Simonelli, Claudia Rossi e Diego Passoni ragionavano sugli ingredienti che ne hanno decretato il successo: improvvisazione, spontaneità e intrattenimento, con Stefano De Martino alla conduzione. Il tema resta caldo anche sul fronte degli ascolti: nella serata di venerdì 23 ottobre 2026 Affari Tuoi ha chiuso l’access prime time con il 22,1% di share, esattamente la stessa quota de La Ruota della Fortuna.

Chiambretti, il Tevere e l’After Talk

La trasmissione ha poi allargato lo sguardo ai programmi girati lontano dagli studi, con Piero Chiambretti, da quattro stagioni alla guida di Fin Che la Barca Va. Partendo proprio dalla scelta di condurre navigando sul Tevere, si è discusso di location non convenzionali e di quanto incidano nel racconto televisivo. In chiusura è tornato l’After Talk, il faccia a faccia tra esperienze, ricordi e irriverenza che ha visto il conduttore, da almeno mezzo secolo tra i protagonisti della televisione italiana, confrontarsi con il gruppo dei giovani analisti di TV Talk. Nel corso della chiacchierata ha preso le difese di Barbara d’Urso, sostenendo che lo spettacolo è ingiusto nei suoi confronti, e ha ricordato il proprio debutto in tv, nella televisione dei ragazzi, accanto a Gigi Marzullo e alla stessa d’Urso. Ha smentito anche l’esistenza di una rivalità con Fabio Fazio ed è tornato sul motivo per cui ha detto no ad Affari Tuoi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI