Ancora scintille a Ballando con le stelle, dove il giudizio di Barbara d’Urso su Ornella Muti e Pasquale La Rocca ha acceso un nuovo caso in studio. Il commento della giurata è stato contestato da Francesca Fialdini e Simona Ventura.

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Il giudizio su Muti e La Rocca

Nella puntata precedente d’Urso aveva definito «impeccabile» la prova della coppia, e anche questa volta ha distribuito elogi prima di passare agli aspetti da sistemare. Ha parlato di un’esibizione «molto bella, bellissima» e ha lodato La Rocca per come sa creare le luci e per la passione che si vede in pista. Poi è arrivato il rilievo tecnico:

“Se siamo qui a ballare di danza, mi ricordo che lo scorso anno tu mi facevi nera la top line delle spalle, e qui obiettivamente mancava”

Il riferimento è alla parte alta del corpo, che nella scorsa edizione della trasmissione, secondo la giurata, era curata molto meglio. C’è anche altro: d’Urso si aspettava un guizzo, un charleston, un jive o una samba, mentre la coppia è rimasta, parole sue, nella sua «meravigliosissima comfort zone».

Su questo punto d’Urso non è stata la sola a intervenire. Anche Carolyn Smith ha parlato di un’esibizione molto delicata e ha chiesto a Muti di migliorare nella parte superiore, sui gomiti.

La replica di Fialdini e Ventura

Il giudizio è stato contestato da due delle regine del tesoretto, Francesca Fialdini e Simona Ventura. La prima ha parlato apertamente di una contraddizione:

“Ti sei contraddetta. Hai trovato tutto bellissimo, però hai giudicato la top line e la scelta del ballo”

Ventura l’ha seguita sulla stessa linea e ha messo in dubbio anche il 10 assegnato nella puntata precedente:

“Io non ci credo al 10 dell’altra volta, e nemmeno a quello che stai dicendo ora. Tira fuori veramente quello che sei”

La precisazione di d’Urso e la versione di La Rocca

La giurata ha risposto senza alzare i toni e ha spiegato di non avere alcuna intenzione di alimentare la polemica:

“Non mi va di polemizzare, ogni volta accade sempre la stessa situazione. A me è piaciuto moltissimo, ma se io vedo che non c’è una top line, lo dico. Altrimenti dico che era tutto meraviglioso. Mi aspettavo solo di vedere una cosa diversa”

Subito dopo, però, ha lanciato la stoccata alle due: «Io penso che siete ossessionate da me. Io ho solamente detto che non c’era la top line».

La serata le ha riservato più di un momento al centro dell’attenzione. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno costruito una coreografia per prenderla in giro, con il grido «con il cuore», e lei ha commentato con ironia: «Dopo busta choc e con il cuore, sarà il mio nuovo tormentone».

Il confronto si è chiuso con Pasquale La Rocca, che in veste di insegnante si è preso la responsabilità delle scelte fatte:

“Mi prenderò la responsabilità da insegnante, volevo mantenere la storia del ballo. Ogni settimana è dura, avevamo poco tempo per preparare il ballo, ho preferito non farlo”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI