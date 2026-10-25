Amici è in onda oggi, domenica 25 ottobre, su Canale 5: alle 14 va in scena la nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi, con Il Volo e Kledi Kadiu come giudici e Ariete ospite sul palco.

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Il Volo e Kledi Kadiu dalla parte della giuria

La gara di canto è affidata al trio de Il Volo, che subentra a Claudio Santamaria, giudice nella puntata precedente. Per la gara di ballo tocca invece a Kledi Kadiu, coreografo e ballerino. Entrambi siedono in studio accanto alla conduttrice.

Ariete presenta il singolo Rivoluzione

La musica continua con Ariete, considerata tra le voci più riconoscibili della scena musicale italiana. L’artista porta sul palco Rivoluzione, singolo estratto dall’album Tutti Tornano A Casa, uscito il 2 ottobre per Bomba Dischi in licenza Warner Records Italy.

Gli allievi, la sfida di Alex e il caso Erness

Nella scuola, per il canto ci sono Kashmere, Nicolò, Saitta, Tìaso, i Jed, Paulo, Shari, Andrea Heros e Aura, mentre per il ballo Charli, Clara, Lollo, Napo, Anna M., Benedetta, Anna A. e Riccardo. Gli sportivi seguono un percorso separato: a ogni puntata mettono in palio la propria permanenza contro concorrenti che arrivano da fuori, e chi resiste fino alla fine si gioca un riconoscimento dedicato. Oggi è la volta di Alex, alla prima sfida nel pattinaggio artistico a rotelle; con lui ci sono Gabriele per il pugilato e India per il judo.

Stando alle anticipazioni sulla puntata, già registrata, Alex avrebbe respinto lo sfidante e mantenuto il banco. Si attende anche l’esito per Erness, a cui Samurai Jay aveva sospeso la maglia per una settimana: il pezzo presentato come inedito era in realtà la cover di una canzone di Maria Becerra e, stando a quanto emerso, altri brani spacciati per originali sarebbero nati da canzoni già note. Il cantante non sarebbe però riuscito a dimostrare di saper scrivere un testo davvero nuovo e sarebbe costretto a lasciare il programma.

Le anticipazioni riguardano anche le classifiche: Saitta vince quella di canto, mentre Benedetta, allieva di Alessandra Celentano, si impone in quella di ballo davanti a Lollo e Charli, e come premio ottiene un’esibizione nel tour natalizio de Il Volo. Riccardo chiude invece all’ultimo posto e deve eseguire una coreografia decisa dalla sua maestra, Lorella Cuccarini, che valuterà se confermarlo nella scuola.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI