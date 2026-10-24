Un nuovo addetto ai cavalli e una nuova cameriera: sono i fratelli Elias e Olivia, al centro delle puntate di Tempesta d’Amore in onda su Rete 4 da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, alle 9.45. Cinque appuntamenti in cui la loro storia passa dall’ombra alla luce.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Un passato che nessuno conosce

Elias è il primo a mettere piede al Fürstenhof, con il compito di occuparsi dei cavalli. Olivia lo raggiunge subito dopo, assunta come cameriera: per lei si tratta di una ricompensa, dato che ha dato una mano a Greta a partorire nel bosco. I due mettono così radici nella dimora, ma della loro vita precedente non sanno nulla né i colleghi né i nobili di casa. Sono cresciuti senza una madre, accanto a un padre violento di cui si sono perse le tracce: un capitolo che né il ragazzo né la sorella hanno la minima intenzione di riaprire.

Il detective e la paura di Elias

Tutto cambia quando Irmgard cade da cavallo. Era uscita da sola, lunedì, perché Vincent era impegnato in un’emergenza, e quando l’animale torna indietro senza di lei Leo ed Elias interrompono il litigio e partono a cercarla. È Elias, il giorno dopo, a trovarla priva di sensi e a chiamare i soccorsi; Leo lo ringrazia e si scusa per avergli attribuito la colpa dell’incidente. Per ricompensarlo, la zia di Leo decide di ingaggiare un investigatore privato che rintracci il padre dei due ragazzi, una scelta che il giovane non gradisce affatto e che cerca di far cambiare, senza riuscirci. Terrorizzato all’idea che qualcuno arrivi alla verità, Elias corre da Olivia: per difendere la sorella dal padre, tempo prima lo aveva spinto, provocandone una caduta rovinosa. L’uomo era morto, e da allora i due avevano nascosto ogni cosa.

Mercoledì la paura diventa più concreta: Olivia teme che le indagini portino all’arresto del fratello, e lui chiede aiuto a Leo, che riesce a convincere Irmgard a sospendere le ricerche. La ragazza prova a rassicurare Elias, ma dietro la sua calma si nasconde un timore profondo.

Un invito a cena e una confessione

Giovedì Irmgard invita Elias a cena con lei, Leo e Vincent, mentre Stephan propone a Olivia una serata in birreria: lei rifiuta, poi accetta dopo averne parlato con Larissa. Nel frattempo il ragazzo prova attrazione per Leo, che sembra però leggere il loro rapporto soltanto come un’amicizia, e i preparativi della festa del personale organizzata da Christoph li portano a passare ancora più tempo insieme. Venerdì Elias nega di essere attratto da Leo, ma dopo una serata trascorsa insieme confessa a Olivia quello che prova.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI