Venerdì 23 ottobre, alle 21:15 in prima serata su La7, torna Propaganda Live con Diego Bianchi in studio. Tra gli ospiti ci sono Milena Gabanelli e Antonio Scurati, mentre un reportage girato nel Sud Italia racconta le proteste di agricoltori e autotrasportatori.

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Gli ospiti: Milena Gabanelli e Antonio Scurati

La giornalista arriva in trasmissione con La resa dei conti, il libro uscito da poco. Nel suo percorso professionale ci sono l’ideazione e la lunga conduzione di Report, mentre oggi si dedica a Dataroom sul Corriere della Sera. Al suo fianco c’è lo scrittore Antonio Scurati, Premio Strega e autore di M. Il figlio del secolo, il romanzo da cui La7 ha tratto la serie omonima, trasmessa il lunedì sera.

Il reportage sulle proteste nel Sud Italia

Al centro della puntata c’è il viaggio di Diego Bianchi, che ha documentato l’avvio delle proteste di agricoltori e autotrasportatori contro il caro-vita e la crescita dei costi energetici e delle materie prime, ormai insostenibili per chi lavora in questi settori. Nel racconto trovano spazio anche i blocchi stradali. Le anticipazioni, però, non precisano in quali regioni del Sud Italia sia stato girato il reportage.

Monologhi, musica e commenti fissi

Per i monologhi salgono sul palco Andrea Pennacchi e Fill Pill, noto sul web per gli sketch a tema ambientale e divulgativo. La parte musicale tocca a Dadà, nome d’arte di Gaia Eleonora Cipollaro: la cantautrice napoletana intreccia la tradizione partenopea con le sonorità elettroniche, il folk e la world music. Completano la serata le vignette di Makkox, la Social Top Ten e i commenti degli ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Paolo Celata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI