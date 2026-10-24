Il motore costruito nell’officina di Manuel e i timori di Toño per il suo futuro con Enora sono i due fili delle puntate de La Promessa in onda su Rete 4 dal 24 al 30 ottobre, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 19.40. Da una parte una licenza da vendere scatena una battaglia familiare, dall’altra una storia d’amore rischia di incrinarsi per via delle origini di lui.

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La licenza del motore accende lo scontro

In officina non ci si ferma un momento e il lavoro sul motore procede serrato. Il risultato è talmente soddisfacente che è Enora a suggerire di concedere ad altre imprese la licenza per produrlo: in questo modo, ragiona, Leocadia e il duca di Carvajal y Cifuentes incasserebbero meno, mentre i guadagni dell’officina salirebbero. Manuel fa propria l’idea e la difende davanti ad Alonso, ma soprattutto davanti a Leocadia, e con lei il confronto degenera in uno scontro pesante.

La partita è tutta in salita, perché con don Luis non esiste alcun vincolo di esclusiva: la vendita della licenza del motore aeronautico a diversi costruttori indipendenti può quindi partire, ed Enora teme la reazione del duca di Carvajal y Cifuentes quando scoprirà che altri produttori hanno ottenuto il via libera. Lunedì 26 alla tensione si aggiunge un fatto concreto: Enora e Toño ricevono una lettera importante da un’azienda interessata ad acquistare la licenza.

Il giorno successivo, martedì 27, Manuel affronta Leocadia e non usa mezzi termini, arrivando a definirla un’imbrogliona e una truffatrice. Giovedì 29 rincara la dose: le confessa di sapere che è stata lei a orchestrare l’acquisto dell’impresa di don Luis da parte del duca e le chiarisce che rispetterà il contratto, ma soltanto al minimo indispensabile. Ad Alonso, intanto, tocca il ruolo di provare a frenare gli animi: supplica Manuel di non lasciarsi trascinare nella guerra contro Leocadia.

Toño e la paura del rifiuto

C’è poi una questione di cuore, e riguarda Toño. Il ragazzo teme che le sue umili origini inducano Nazario, lo zio di Enora, a rifiutarlo, e che quel rifiuto finisca per mettere in crisi il rapporto con lei. Di questi timori parla con Manuel, poi si decide e trova il coraggio di affrontare l’argomento anche con Enora.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI