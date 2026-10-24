Leslie Bibb si unisce al cast di Upgraded 2, il seguito della commedia romantica che Amazon MGM Studios distribuirà in tutto il mondo su Prime Video. L’attrice reciterà accanto a Camila Mendes, che torna come protagonista e produttrice, mentre la regia è affidata a Becca Gleason.

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Riprese al via in Italia

Le riprese cominciano questo mese in Italia, con il finanziamento di Gulfstream. La sceneggiatura porta le firme di Luke Roberts e Justin Matthews, già autori del primo capitolo, mentre i dettagli della trama restano per ora riservati. Alla produzione lavorano Mike Karz e Bill Bindley per Gulfstream Pictures, la stessa Mendes insieme a Rachel Matthews per Honor Role, Lena Roklin per Luber Roklin Entertainment e Piers Tempest per Tempo Production.

I diritti di distribuzione mondiale sono di Amazon MGM Studios: il film sarà visibile in oltre 240 paesi e territori attraverso Prime Video.

Il ritorno di Camila Mendes

Nel primo Upgraded Mendes interpretava Ana, stagista ambiziosa in una casa d’aste di New York che, davanti a un uomo ricco e affascinante, si presenta come la direttrice. La bugia finisce per complicare sia la sua carriera sia la relazione che intanto nasce. Nel nuovo capitolo l’attrice torna davanti alla macchina da presa e figura anche tra i produttori.

La carriera di Leslie Bibb

Prima di questo ingaggio Bibb aveva partecipato come guest star alla quinta stagione di Hacks, accanto a Jean Smart e Hannah Einbinder, guadagnandosi una candidatura agli Emmy come miglior attrice ospite in una serie commedia per il ruolo di Monica. Era poi tornata nella seconda stagione di Palm Royale su Apple TV+, insieme a Kristin Wiig, Alison Janney e Laura Dern, e l’anno scorso aveva preso parte alla terza stagione di The White Lotus di Mike White, il cui cast ha ottenuto una candidatura agli Actor Award 2026 come miglior ensemble in una serie drammatica.

Tra i progetti in arrivo ci sono la dark comedy The Rush Whisperer per HBO, che interpreterà e produrrà esecutivamente, e la serie romantica Escorted per Prime Video, al fianco di Brett Goldstein e Lesley Manville. In televisione è apparsa anche in God’s Favorite Idiot e Jupiter’s Legacy per Netflix, in GCB e American Housewife per ABC, in Nobodies su TV Land, in Crossing Jordan e nella nona stagione di ER per NBC. Sul grande schermo ha recitato in Juror #2 di Clint Eastwood, About My Father, The Lost Husband (che ha anche prodotto), Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby, Iron Man e Iron Man 2, Tag, To The Bone, Confessions of a Shopaholic, Law Abiding Citizen e Miss Nobody.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI