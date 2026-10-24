Un pacco di biscotti è bastato per far esplodere la casa del Grande Fratello Vip 2026: a scontrarsi, ancora una volta, Guendalina Tavassi e i concorrenti più giovani.

**I biscotti spariti e la reazione di Guendalina**

La ex gieffina si era messa da parte un pacchetto tutto suo, considerando che in questi giorni è sotto antibiotico, e quando non l’ha più trovato ha puntato il dito contro i ragazzi.

«I ragazzi mi hanno attaccata dicendomi parole brutte come ‘sei tutta rifatta’, ‘sei vergognosa’, ‘sei tutta rifatta’. Mi ero messa da parte un pacco di biscotti visto che sono sotto antibiotico. Sono stata aggredita, offesa»

A finire nel mirino sarebbero stati Piera Meloni, Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani, Alessandro Varsi e Megan Ria, per quella che dentro la casa è diventata in poche ore una grana bella grossa. Circola anche un dettaglio tra le stanze: la stessa Guendalina avrebbe leccato i biscotti perché nessuno li toccasse, un gesto che aiuta a capire da dove è partita la tensione.

**La notte, le quantità e il malore**

Messo davanti alle telecamere, Roncaccia non ha negato nulla: alla domanda di Ilary Blasi se i biscotti fossero finiti di notte ha risposto «Assolutamente sì». Poi ha precisato la sua posizione.

«Abbiamo mangiato i biscotti di notte, ma va detto che noi non facciamo colazione la mattina. Lo abbiamo fatto una sera su tutta la settimana, ma lei ha questo modo perchè fa della conflittualità la sua arma vincente. E poi che sei rifatta lo dici sempre tu!»

Sulle quantità la distanza resta ampia: lui sostiene di averne mangiati dieci, mentre a Guendalina ne vengono attribuiti ventotto. Per Andreas, invece, la vicenda ha ormai superato ogni misura.

«È surreale una intera edizione concentrata sul cibo, da mangiare c’è, ma sicuramente c’è un problema di gestione. Il problema è che Guendalina sta facilitando la vita di tutte le nomination, ma se Guendalina arriva nel salone e viene perculata sul fatto dei biscotti»

La discussione si è interrotta quando Guendalina ha detto di sentirsi male ed è si accasciata sui gradini del giardino, davanti alle telecamere. Ha raccontato di essere sotto antibiotico e cortisone da quando è entrata, di dover prendere medicinali ogni giorno e di avere bisogno di mangiare.

**L’avocado e l’intervento di Selvaggia Lucarelli**

Dallo studio Selvaggia Lucarelli ha commentato la scena con una battuta e una perplessità.

«Volevo dire a Guendalina che qualcuno aveva leccato l’avocado, era buono? Detto questo, mi stupisce questa reazione: mi sembra tutto grosso, dall’altro c’è un gruppo di ragazzi che di notte mangia dei biscotti. Ma abbi pazienza questi non fanno colazione, che ti cambia se li mangiano la notte?»

Il riferimento all’avocado non è casuale: per mostrare il proprio fastidio, Guendalina avrebbe preso un avocado condiviso con il gruppo e lo avrebbe morso con foga, senza chiedere il permesso a nessuno. Anche Cesara Buonamici si è detta d’accordo con Lucarelli, trovando però il momento dell’avocado meritevole di un complimento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI