Night City torna a fare vittime: Cyberpunk: Edgerunners 2 è approdato su Netflix con tutti e dieci gli episodi, disponibili in blocco dal debutto del 20 ottobre. Dietro le quinte ci sono di nuovo CD Projekt Red e lo studio d’animazione giapponese TRIGGER, ma la storia riparte da zero, con una squadra di mercenari completamente nuova.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Dieci episodi tutti insieme, senza attese settimanali

Chi ha già finito la prima stagione può mettersi comodo e macinare l’intera seconda stagione senza il vincolo della puntata settimanale, visto che gli episodi sono stati caricati tutti insieme. La serie è autoconclusiva, quindi non serve aver visto la vicenda di David Martinez per seguire quella che comincia adesso, anche se qualche rimando, qua e là, farà sorridere chi c’era.

Alla regia c’è Kai Ikarashi, mentre Kanno Ichigo firma il character design principale. Tornano due nomi noti ai fan dell’originale: Bartosz Sztybor, che dopo lo Hugo Award ricopre qui i ruoli di showrunner, autore della storia e produttore, e Masahiko Otsuka. La lavorazione ha preso il via quattro anni dopo la prima serie, un tempo che si percepisce nella cura di animazione e messa in scena.

Chi incrociamo per le strade di Night City

Il fulcro del racconto è Weak, una vecchia gloria dei tempi d’oro che ormai vive ai margini, senza più gli impianti che lo avevano reso celebre. Attorno a lui ruotano D, deciso a farsi giustizia per torti antichi, Roman, un ragazzo con la testa piena di film, e Talia, cresciuta tra le torri delle corporazioni. Le loro strade si intrecciano con violenza e con qualche occasione di riscatto, come da copione in una città che non regala niente.

Nel doppiaggio inglese, Weak ha la voce di Clancy Brown, mentre Hideo Kojima torna a vestire i panni di Oshima, personaggio già visto in Cyberpunk 2077. A proposito di cambi di registro, in estate Sztybor aveva spiegato la differenza tra le due stagioni con un paragone cinematografico: la prima somiglia a un film di Michael Bay, la seconda si avvicina di più al cinema di Martin Scorsese.

L’aggiornamento 2.5 porta Night City anche nel gioco

L’esordio della serie arriva insieme a un altro appuntamento: l’Update 2.5 di Cyberpunk 2077, gratuito, è arrivato il 22 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con la versione per Nintendo Switch 2 in arrivo poco dopo. Dentro c’è materiale ispirato direttamente a Edgerunners 2, a partire dalla missione secondaria Clampdown, ambientata prima degli eventi della serie: per sbloccarla bisogna completare The Heist e un paio di incarichi per Wakako, poi aspettare un suo messaggio. Al termine si porta a casa un set di equipaggiamento da cinque pezzi dedicato a King.

Non mancano le aggiunte pensate per chi passa ore a personalizzare il proprio personaggio: cinque nuovi set di abiti in vendita in alcuni negozi, pose aggiuntive per la Modalità Foto legate al dual-wielding, cioè all’uso contemporaneo di due armi, e la personalizzazione del cyberware. Sul fronte audio debutta la stazione radio HKGN 102.0 FM, con i brani delle serie Edgerunners.

Spazio anche alla tecnologia e all’esplorazione: arriva il supporto alle mod multipiattaforma tramite mod.io, che permette di sfogliare e installare le mod direttamente dal menu di gioco, insieme al supporto a DLSS 4.5. C’è poi Welcome to Paradise, un tour guidato di Night City narrato da Richard Night, sbloccabile dopo The Heist con Street Cred al livello 15, e dodici nuove carte dei Tarocchi, gli Arcani Minori, da scovare per la città. CD Projekt Red ha fatto sapere che altri dettagli arriveranno nel corso di una presentazione dedicata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI